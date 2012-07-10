〔香港个股〕希慎兴业料本地零售增长趋正常化,不担心影响旗下新商场表现

路透香港7月10日电---香港的零售销售增长开始呈转弱趋势,物业投资公司--希慎兴业(0014.HK)预期,未来一两年本地零售销售表现将会由过往的极高转趋"正常",但不担心会对旗下即将开业的铜锣湾大型购物商场带来影响.

希慎旗下大型购物商场和甲级写字楼项目"希慎广场"将于下月10日正式开幕,当中商场部份楼占17层,占地逾45万平方尺,座落于铜锣湾购物旺区的中心位置.但受到欧美经济欠佳,以及内地旅客来港消费额似有下降,加上基数较高,5月份本地零售销售值按年只有8.8%的升幅,为自2011年2月以来,首次录得单位数字升幅.

"过去两三年香港的零售销售增长'离奇地'高,未来一两年(增速)会转为'正常'一些."希慎副主席兼行政总裁刘少全在记者会上称.

"我们不担心中国旅客的消费能力,而且这项目是公司的长线投资,相信影响不大."他说.

希慎主席利蕴莲表示,目前希慎广场的商场部份已租出98%的楼面,有信心下个月开幕时会全数租出.而以可出租面积计,商场的平均租金为每平方尺150港元.

希慎广场前身为"兴利中心",于2006年拆卸重建.这项目对在铜锣湾拥有大片贵重商业物业的希慎来说,是最新重头项目.公司披露,台湾诚品书店将落户希慎广场,也是诚品于台湾以外的首家店舖,另外首次进军香港的纽约服饰品牌Nanette Lepore也在此选址.

希慎兴业周二收高0.8%,报31.5港元.今年以来该股累计上涨逾23%,跑赢同期恒生指数.HSI约5%的升幅.(完)

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