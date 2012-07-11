《香港报摘》--信报7月11日

* 要闻版头条:

--包括九仓(0004.HK)、龙湖地产(0960.HK)及融创中国(1918.HK)在内的10家房企争夺北京海淀区万柳居住用地,最终由北京房企中赫置地以26.3亿元人民币投得,扣除政府回购的部分楼面后,楼面单价高达4.29万元,创全国新高.虽然《人民日报》在拍卖前罕有地发表文章,点名告诫央企勿在调控关键时期争夺地皮,惟最后仅保利地产(600048.SS)听从退出拍卖.

* 其他:

--美国参议院常务调查委员会(PSI)将于下周二召开听证会,公布汇控(0005.HK)(HSBA.L)未能有效打击洗黑钱活动的调查报告.市场盛传汇控行政总裁欧智华将亲赴美国国会解画以表示诚意,届时不排除承认汇控没有尽力阻止洗黑钱,甚至为此作出道歉.

--取得伦敦奥运独家播放权的有线(1097.HK)发表声明,指国际奥委会已协助解决亚视在广东省的"落地"问题,将积极与亚视落实播映细节.

--莎莎国际(0178.HK)首季营业额大幅放缓,截至今年6月30日止的三个月,集团零售及批发业务营业额按年增长18.5%;其中港澳地区营业额上升15.1%,同店销售额则增长12.3%.去年同期港澳的营业额及同店销售增长分别为38.6%及26.3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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