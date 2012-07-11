《香港重要政经日程》--7月11日-7月18日

=====================今日香港主要政经消息==========================
7月11日(周三)
-- 越秀房地产投资信托基金(0405.HK)公布中期业绩.
--10:00 跨境人民币贸易及投资论坛.
--11:00 尼尔森发表香港消费者对财务态度和投资趋势的记者会.
--12:00 德昌电机(0179.HK)股东周年大会.
--13:00 汇丰发表第二季新兴市场指数及第三季亚洲经济前景展望记者会.
--14:00 华多利集团(1139.HK)股东周年大会.
*--14:30 渣打银行和香港生产力促进局记者会,公布中小型企业合作计划.
--15:00 香港大学发表香港第三季宏观经济预测.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月12日(周四)
-- 飞颖集团1167.HK首日挂牌.
-- 永达汽车(3669.HK)首日挂牌.
-- 银仕来控股(1616.HK)首日挂牌.
-- 确利达(1332.HK)首日挂牌.
--11:00 铁货(1029.HK)第二季业务回顾电话会议.
7月13日(周五)
-- 公布6月份外汇基金境外资产.
-- 航标控股(1190.HK)首日挂牌.
-- 顺泰控股(1335.HK)首日挂牌.
-- 伊泰煤炭H股(3948.HK)首日挂牌.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:00 天津创业环保(1065.HK)股东特别大会.
--10:00 中国生物制药(1177.HK)股东特别大会.
--15:00 合生创展(0754.HK)股东特别大会.
--15:30 伟易达(0303.HK)股东周年大会.
7月16日(周一)
--10:30 利信达(0738.HK)股东周年大会.
--11:30 中国星(0326.HK)股东特别大会.
--14:30 特首梁振英出席立法会答问大会.
*--15:00 摩根资产管理公布投资信心指数记者会.
7月17日(周二)
-- 大众金融控股(0626.HK)公布上半年业绩.
--16:30 公布5月物价和外贸数据.
--10:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
*7月18日(周三)
--10:00 亚洲卫星(1135.HK)股东特别大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)股东特别大会.
--15:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪