《香港报摘》--其他报纸重要消息7月11日

* 明报:

--新时代能源(0166.HK)执行董事孙江天表示,今年将进军内地的LNG(液化天然气)加气站、工业区供气及新农村集中供气范畴,料每个加气站平均投资额为1,000万元人民币,工业区供气项目投资额则约为1亿元人民币.

--日前有内地媒体报导,浙江中江控股有限公司已被当局申请清盘,其50亿元人民币银行贷款中,有30亿元人民币在建设银行(0939.HK)(601939.SS),恐成坏帐.建行发言人表示,案件已进入司法程序.

* 星岛日报:

--港铁(0066.HK)公布,西铁荃湾西站五区湾畔项目安排周二(10日)开始招收意向,该公司发言人表示,于下月8日下午2时截收标书.

--金融管理局总裁陈德霖表示,即使美国再推第三轮量化宽松(QE3),亦未必会有热钱流入,对香港实际影响轻微.

--韩资电子股--飞颖集团,发表公告指与独家协调人因招股定价出现问题,决定推迟全球发售日期,为该股继2月后,第二度搁置上市大计.

* 苹果日报:

--瑞银发表报告,指味千中国(0538.HK)6月同店销售按年仍跌25%,较5月时则持平;总结半年计,同店销售按年跌22%至24%.该行预计味千将发盈警,半年盈利料倒退68%.

* 东方日报:

--永保林业(0723.HK)于上周停牌兼延后公布全年业绩后,再发通告指,因需要更多时间搜集进一步资料予核数师,以履行及完成其审核程序,因此截至今年3月底止全年业绩公告,将进一步延迟至较后日期.股份继续停牌.

--消息指,腾讯控股(0700.HK)伙拍其他投资机构,斥约5,000万美元,以战略投资形式入股内地一家从事操作系统开发创业公司乐蛙科技.

* 文汇报:

--立法会财经事务委员会讨论香港交易所(0388.HK)计划推行期货夜市,即延长期货交易时段至晚上11时.港交所营运总裁葛卓豪透露,今年第四季会将把有关建议提供予证监会审议,并计划明年首季推出.

--中国建筑国际(3311.HK)公布,公司1月至6月累计新签合约额275.2亿元港元,同比增长42.3%,相当于完成2012年全年目标的83.39%.

* 大公报:

--中国高速传动(0658.HK)发盈警,预期集团截至今年6月30日止六个月的溢利与去年同期比较录得显着减少.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]