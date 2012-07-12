《香港已公布新股发行上市日程表》--7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透香港7月12日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 6/29-7/5 航标控股(1190.HK) 2.1 4.52* 2.15* 7/13 建银国际 6/29-7/5 顺泰控股(1335.HK) 1 1.2* 1.2* 7/13 海通国际 6/28-7/4 普甜食品(1699.HK) 2 1.4* 0.7* 7/13 信达国际 6/29-7/5 飞颖集团1167.HK 3 2.04-2.94 0.68-0.98 不予进行 光大证券 5/28-31 Graff1306.HK 3.112 77.8-115.14 25-37 不予进行 瑞信、德银、高盛和摩根士丹利 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- *7/12 确利达(1332.HK) 1.59 0.23 跌10.7% 海通国际 *7/12 银仕来控股(1616.HK) 1.1 1.77 持平 瑞穗证券 *7/12 永达汽车(3669.HK) 6.6 16.73 升0.3% 瑞银和汇丰 *7/12 伊泰煤炭H股(3948.HK) 43 70 持平 中金和中银国际 7/10 万国国际矿业(3939.HK) 1.99 2.99 升2.5% 国泰君安 7/6 中铝国际(2068.HK) 3.93 14.3 跌8.7% 中金 7/6 美丽家园(1237.HK) 1 1.8 升1% 国泰君安 7/4 小南国(3666.HK) 1.5 5.12 持平 美银美林,渣打 6/29 中国有色矿业(1258.HK) 2.2 19.14 持平 瑞银、中金和摩根大通 6/28 华电福新能源(0816.HK) 1.65 24.75 升4.8% 中信证券、瑞银和美银美林 6/18 协众国际(3663.HK) 0.93 1.86 升5.4% 国泰君安 6/13 东吴水泥(0695.HK) 1.1 1.375 升4.5% 国泰君安 4/27 海通证券H股(6837.HK) 10.6 130.3 持平 海通国际、摩根大通 4/27 中盛资源(2623.HK) 1.23 1.6 持平 海通国际 4/20 江南集团(1366.HK) 1.42 5.46 持平 大和 4/18 协同通信(1613.HK) 0.33 0.99 升9.1% 英皇融资 4/13 CW Group(1322.HK) 1.33 2.16 升5.3% 国泰君安 4/2 钜大国际(1329.HK) 1.1 0.55 升39% 华富嘉洛 3/30 皓天财经(1260.HK) 1.39 3.48 跌3.6% 东英亚洲 3/23 力量矿业能源(1277.HK) 1.26 11.72 跌4.8% 汇丰 3/19 俊知集团(1300.HK) 1.2 2.4 升4.2% 永丰金证券 3/1 阳光油砂(2012.HK) 4.86 44.9 跌3.3% 中银国际、德银和摩根士丹利 2/23 西王特钢(1266.HK) 2.65 13.25 跌19.6% 摩根大通 2/23 克莉丝汀(1210.HK) 1.6 4 升0.63% 法国巴黎资本(亚太) 2/10 必瘦站(1830.HK) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券 1/19 宏创高科(8242.HK) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资 1/18 太古地产(1972.HK) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 1/18 联合水泥(1312.HK) 1 1.65 升9% 浩德融资 1/18 允升国际(1315.HK) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券 1/16 瀚洋控股(1803.HK) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国(1281.HK) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股(6830.HK) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源(1303.HK) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团(1263.HK) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团(8031.HK) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融(8090.HK) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 林高丽
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。