〔港报财经评论〕恒生指数成分股走势较强--信报7月11日

想要7%回报太滑稽可笑/ 习广思

6月风暴虽完,但欧洲始终叫人失望.市场先忧虑救西银太慢,昨日再憧憬德国法院放行"欧洲稳定机制",欧洲股市由忧变喜,表现反覆无常,但债息一日无法稳定,欧洲市场的日子仍会很难过.港股夹在中国内地经济增长减速、欧美衰退之间,表现难有起色,反而"本地姜"愈战愈勇,风水轮流转,股票轮流炒,不无道理.港股成交低迷,乾塘情况颇为严重.恒指开市后由升转跌,但全日波幅不足200点,走势牛皮,投资者缺乏方向,一边获利回吐,一边炒作落后,收市报19,396点,全日成交额379亿港元,沽空比率上升至11.4%.不过,恒指虽然在250天线受阻,但近期恒指大幅跑赢大市及国企指数,意味着其成分股走势较强,香港地产股更是"本地姜"大军之一.

至于国指走势,以内房股疲弱不堪的形势,国指连试碰50天线的机会也没有.依昨日大市表现所见,中资股当中,落后医药股成为资金追逐对象,联邦制药(3933.HK)横行多时后有突破.投资者弃中资股转买"本地姜",部分原因是中资股出现信心危机.中资股频频发盈警,负面因素太多,股价欠催化剂,"本地姜"转而成为资金追逐对象.昨天提及港股出现"去自由行"现象,过往受惠自由行的一批股份,包括零售股、商场收租股由高峰回落,以致打民生牌的房托获资金青睐.另一方面,投资者亦应该留意到另一个"去中环化"现象,中区写字楼过去几年租金升幅惊人,多间投行一早撤离,搬往西九,其他公司则可能搬到中环边缘地带,即上环、金钟,中区写字楼租金或有下调压力.

相反,一些非中环地段写字楼仍可被看好,例如太古地产(1972.HK)、希慎(0014.HK).话说回来,太地昨日再见上市后新高,其半年禁售期将在7月18日结束.房托股价屡见新高,尤其是领汇(0823.HK).但是,资金买房托,其实不独是香港现象,近期美股大幅调整,楼市持续低迷,但美国房托不乏买家支持.原因何在?将美国房托ETF、投资级别债券ETF及标普500指数一拼,资金买房托道理与买高级企债一样,既是贪息,亦是求稳,大家厌倦了在股市风浪中上上落落.(B03)

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日圆破位方向须看市场情绪/ 苏子

昨天美国入市前夕,汇市表现较为平静,欧罗兑美元仍在上日的波动范围内争持,即使汇价在欧洲市早段曾略破1.2324的上日高位,但破位后仅高见1.2333便乏力再升,已自回落至1.2305水平,该价位则与上日收市相若.昨天欧罗兑美元已返回20天保历加通道内波动,如昨晚欧罗兑美元可以继续保持在通道内波动及收市,预料汇价稍后以单边市形式进一步往下寻底的机会将显着下降.反之,若意外地再次收于通道底部支持以下,则欧罗兑美元的短期走势将岌岌可危,汇价稍后将有较大机会再度考验本周初所造的1.2255支持.

本来倾向相信在欧罗兑澳元成功守稳在1.20心理关口不破并向上作出明显反弹后,欧罗兑美元可以升回1.24阻力关口以上波动.不过,最近两个交易天欧罗兑澳元的反弹却一直受制于1.21关口,昨天欧洲市汇价更已回落至1.2015低位水平,令1.20心理关口再次面临严峻的考验.如昨晚欧罗兑澳元进一步破关而下,并且明显在1.20心理关口以下收市,预料欧罗兑美元的走势将难免受到欧罗兑澳元的弱势拖累,跌破本周初的1.2255低位的可能性也大幅提高.昨天美元兑日圆仍在近期的上落范围内争持,暂时仍未能出现较明显的趋势.美元兑日圆在79-80区域里已争持了好一段时间,短期内市场情绪的变化,将左右美元兑日圆最终破位的方向.由于美国、欧洲以及中国公布的经济数据表现不济,故令市场担心全球经济或再陷衰退,故市场避险情绪有所回升,高风险资产价格亦因此受压,这将有利具备避险功能的日圆走高,从而令到美元兑日圆最终向下作出重大突破的可能性大增.

目前美元兑日圆主要在20天保历加通道内争持,一旦稍后美元兑日圆成功跌破上述的通道底部支持收市,相信汇价将触发不少止蚀沽盘入市,令汇价跌至上月15日的78.57低位以下波动.另外,留意欧罗兑日圆最近两个交易天的反弹,一直乏力重返20天保历加通道底部支持以上波动及收市,反映汇价仍处单边下跌浪里运行.如稍后欧罗兑美元继续向下寻底,美元兑日圆则如预期般向下作出重大突破,则欧罗兑日圆的跌势将更为凌厉,预料汇价届时将有甚高机会下破上月1日所造的95.57低位及95心理关口,并朝着2000年11月的91.32低位迈进.(B08)