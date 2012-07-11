〔港报社评〕选校求稳可减升学压力--星岛日报7月11日

升中统一派位放榜,今年有两大特色,一是多了深圳港童来港升读中学,二是多了获派读首选学校的学生去叩门"望上一层楼".

未来几年“双非”学龄港童会大量增加,对香港中小学位的需求会随之剧增.香港当局须未雨绸缪,一方面妥善应付深圳和本地学童对北区学额的需求,另一方面做好协助深圳港童,适应本地教育制度的配套工作,确保花在这些学童身上的教育投资,能够为香港社会带来积极成果.

不少家长担心热门名校学额竞争会特别激烈,调整升中选校策略,首选志愿改选冷门英中,出现今年升中人数上升,获派首志愿学校的学生比例反而增加,这种求稳策略未尝不是减低压力的选校方法.

要是家长认为子女有实力,日后报读欧美著名大学,一些传统英中名校,不但在培养学生英语运用自信方面有优势,而且有较丰富的栽培经验,在学生履历和推荐信方面都可以做得很漂亮.

如果家长以让子女升读本地大学为目标,传统名校的角色就不这么吃重,名校强手林立,未必人人适应,功课表现排名偏低反影响自信.如果在适合自己水平的学校就读,反而有机会成为重点栽培对象.

家长宜考虑清楚子女的实力和升学目标,来为子女择校.即使获派结果不理想,或者叩门不成,都要避免让失望情绪构成对子女的压力,导致子女看不起自己的学校,产生自卑和影响学习,而要培养子女的逆境智商,迎难而上,自强不息.(A06)