〔港报社评〕教材偏颇不合格教局勿资助政治洗脑--明报7月11日

国民教育服务中心负责人表示,他们出版的"中国模式国情专题教学手册"是多角度、正面表述国情,以平衡充斥市面的负面教材云云.国教中心以这般思维编制"手册",则内容片面偏颇,美化中国党政体制,就不足为奇.但是国教中心以公帑出版这种"手册",必须经得起香港准则的检验,若不符合要求,就要撤回,若不撤回,则教育局应终止资助国教中心.因为以香港的准则,绝对不接受政府以公帑资助出版政治洗脑教材.

公众只知道国民教育教材必须让学生有多角度思考,"手册"未能达到这个要求,就是不合格,吴克俭必须站稳公帑用得其所的立场,要求国教中心撤回"手册",否则则就要表明终止资助.

政治洗脑"手册",揭露教联会收取政府资助,从事偏颇的政治宣传,从已知情况看来,教联会与政府的互动和关系暧昧,它怎样"以招标和非招标的方式"取得资助,营运两个国教中心,由于吴克俭刚上任,应该让他有更多时间了解,以确保有限的公共资源使用得当.公众静候吴克俭局长详细交代.

这些欠缺透明度或近乎私相授受的运作,正在侵蚀香港的"公平、公正、公开"原则和精神.另外,底交易乃腐败的温,其腐蚀人心、败坏纲纪之处,表面上看不到,但是它蛀蚀廉洁香港的根基,绝对不能忽视.特首梁振英声言致力廉洁奉公,他除了躬亲力行作表率以外,如能遏止一些不明不白公帑去向的歪风,对打造廉洁公义的社会,会有积极作用和意义.(A02)