〔港报社评〕欧债危机暂告喘定治本之策举步艰难--信报7月11日

欧罗区财长会议结束,就拯救西班牙银行业达成协议,第一笔300亿欧罗资金可望本月底拨付.协议亦允许该国的削赤期限延长一年至2014年.可以说,防止危机蔓延至西班牙,目前虽已筑起了一道"防火墙",使欧债危机暂时得以喘定,但治本之策却仍显得举步艰难,且充满"政治性"变数.

欧债危机岌岌可危,峰会结果显示,德国作出了妥协.综合目前纾解危机的措施,包括(一)EFSF和ESM可投资欧债,以降低利率,减轻负债国的融资成本.(二)直接为西班牙银行体系资本重组提供1,000亿欧罗紧急贷款.(三)确立银行联盟.(四)推进财政联盟.不过,欧罗共同债券却因德国反对而难以推出.有助增加财政收入的金融交易税也只闻声响.

形势发展到目前地步,欧盟迄今所采取的救助措施,多只能起短期性解围作用,治本性措施则不易举步.很明显,没有统一的财政联盟,发行欧罗共同债券必然无法推动.推动成立银行联盟,既需要辅以统一的银行业监管,也需要一个共同存款担保机制,意味所有治本问题的元素,都需要时间的酝酿过程.

然而,在过程之中,欧罗区成员讨价还价、不同利益和矛盾的争拗,如今却演化成为各国内部,包括选民与政党和决策者的多维度博弈.昨天,欧洲市场对欧盟有关协议的"好消息"反应冷淡,反而对德国最高法院可能通过ESM和欧盟财政纪律方案表现"雀跃",意大利和西班牙的债息从高位回落,可见如今推进解决债务危机的主动权,已无法完全能够掌握在决策者手中,因而不断加大债务危机高度"政治化"的风险.

可以说,欧债危机发展至今,经多番折磨,已转入了以构筑金融防火墙,防范危机蔓延至西班牙和意大利为重点的新阶段.可惜当前欧洲经济萎缩,无法解开债务持续积累与增加的链条,令债困深陷泥潭无法拔足.很清楚,欧洲经济不前,欧债危机的阴霾和市场虚怯情绪也一日不散.(A02)