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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 09:30 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌0.7%,受累于中资股表现疲弱

路透香港7月11日电---香港股市周三开盘下跌,中资股在发布一系列获利预警后表现疲弱,而且投资者预计本周稍晚将出炉更多令人失望的宏观经济数据.

恒生指数.HSI开盘跌0.7%,报19,264.6点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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