〔香港热股〕莎莎国际早盘涨逾5%至近五个月高位,销售增速放缓但胜预期

路透香港7月11日电---香港连锁化妆品零售商--莎莎国际(0178.HK)2012/13年度首季销售和同店销售增长均较去年同期有所放缓,但仍优于市场预期,带动该股周三早盘曾逆市大涨5.4%至近五个月来高点.

莎莎早盘初段最多曾升5.4%至5.06港元,为自2月中旬以来的高位.香港时间10:10其涨幅收窄至3.96%,报4.99港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.6%.今年以来,该股累积升幅16%.

莎莎国际截至6月底止的集团营业额按年增长18.5%,逊于上年度同期34.6%的增长.撇除积分奖赏计划调整后的营业额则按年增长19.8%.其中,港澳的零售及批发销售额按年增幅为15.1%,撇除积分计划的影响后增幅为16.7%.同店销售增长为12.3%,在撇除积分计划的影响后增幅则为14.1%.

投行花旗指出,莎莎首季销售表现较预期为佳,该行原估计公司期内同店销售只有10%的增长.该行表示,对莎莎的增长前景看法仍然乐观,维持"买入"评级,目标价则由5.7港元下调至5.5港元,以反映其将莎莎2013-15年度的盈利预估下修1.5-3%,以及中国开店速度慢过预期的因素.

受到欧美经济欠佳,以及内地旅客来港消费额似有下降,加上基数较高,5月份香港本地零售销售值按年只有8.8%的升幅,为自2011年2月以来,首次录得单位数字升幅. (完)