〔投行观点〕中国油价降幅小于预期,料中石油中石化炼油业务快将打平--瑞银

路透香港7月11日电---中国今天起再度下调汽、柴油价,投行瑞银的报告称,是次调价幅度小于预期,但由于中石油(0857.HK)和中石化(0386.HK)短期仍要消化较高的原油存货成本,因此预料最快于8月炼油业务才见改善.

中国国家发展改革委周二宣布,自周三(11日)零时起将汽油和柴油价格分别下调4.6%和4.8%,这是其连续第三个月下调成品油价格,以追赶持续下行的国际原油价格.[ID:nSB1658388]

是次调价的时间点在市场预料之内,惟调价幅度小于预期为市场带来一些惊喜.瑞银报告称,是次汽柴油价每吨下调420元人民币和400元,小于市场预期的500元;相信在目前的原油价水平,炼油业务至少可以打平.

"不过原油价走低带来成本上的得益,可能要到8月或9月才得到反映,届时中石油和中石化的炼油业务利润才见改善."该行分析师Peter Gastreich在报告中称.

中石油(601857.SS)H股周三早盘初段曾跌1.7%,低探9.33港元;中石化(600028.SS)H股则在升跌之间浮沉.

香港时间10:27,中石油H股跌0.84%,报9.41港元;中石化H股升0.47%,报6.46港元.大市恒生指数.HSI则跌0.19%.

尽管炼油业务可望快将打平,第二季度获利情况仍可能令人失望.瑞银估计,原油价下跌以及炼油和化工板块库存亏损将打击中石油和中石化二季度获利.

中石油近日屡遭投行调低盈利预测,美银美林此前亦将中石油今年的每股盈利预测下调11%,并指出第二季度在国内汽、柴油价下调的预期下,炼油和化工板块的去库存速度加快,导致中石油获利情况较预期要差.[ID:nSH0109883](完)

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