《热点聚焦》中国央行"稳准狠"推市场化改革,释放效果还需解决四宗"最"

* 央行选对时机推汇率和利率市场化改革

* 但陈规陋习令改革效果打折

* 待解决的"四个最":通胀目标,指标利率,贷存比,银行混业经营

* 存款保险制度或也应进入政策视野

记者 毕晓雯

路透香港7月17日电---一向与媒体关系友好的兴业银行首席经济学家鲁政委,这两天却一直不肯接听记者的电话,因为他刚刚进中南海为总理温家宝做了中国经济发展的政策建议,害怕记者们的问题都集中在这上面,影响向国务院承诺的保密协议.但当确认是讨论中国央行今年在汇率和利率市场化改革后的政策效果时,他就打开了话匣子.

中国央行今年在短时间内推出了一系列的汇率和利率市场化改革,他认为,这些改革意义重大,但一些陈规陋习也阻碍了这些政策的效果发挥.因此,在滔滔不绝的进行了各项细节讨论后,对于如何让央行的市场化改革成果发挥更好的效果,他总结了四宗"最".

最严峻的挑战:必须尽快设立具有约束力的通胀目标制.最紧迫的事:必须尽快设立市场认可的指标利率.最现实的制约:废除存贷比不能超过75%的制约.最必然的创新:尽快放开对银行业综合化经营所做的限制.

多位学者和市场人士按受采访时表达了类似的见解.他们认为,中国央行选择了合适的时机,"稳、准、狠"地推出一系列汇率和利率的市场化改革,突破了两大制约中国金融市场发展的瓶颈.这不仅推动了整个金融市场的交易行为产生巨变,也促进了银行和企业在经营理念上发生更多的变化.

不过,尽管央行在自己可施政的权力范围内最大限度地推进了金融"市场化"改革,但在金融监管和业务传统上仍存在的陈规陋习,以及金融指标工具缺乏等现实制约问题,也在削弱着这些重要改革举措的效力.

比如贷款合同一年一修订,导致对企业而言的降息利好不能马上兑现;存贷比不能超过75%的限制,几乎逼着所有银行将存款利率一浮到顶,而非根据自身服务来定价,令存款利率市场化成空谈;在银行利差缩小已成定局下,却未同步放开银行综合化经营的多收入渠道,可能会把银行推向悬崖边;此外还包括存款保险制仍未推出,令大众仍未清醒认识到银行也是商业企业,具有一定经营风险的实质.

因此,下一步举措应包括汇率更富弹性与人民币国际化的携手并进;尽快形成市场认可的、能迅速传导政策意图的指标利率;取消存贷比;允许商业银行综合化经营等其他金融改革政策,以将中国"汇率+利率"市场化改革所带来的先进生产力进一步释放.

"利率市场化改革已从机制上获得了突破,汇率弹性增强及波动扩大也增强了中国应对金融危机的回旋余地....现实情况往往是一个突破推动另一个突破."国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松指出.

选择中国国际收支基本平衡的时间窗口,央行宣布扩大人民币/美元间日波动幅度至1%,随后还推出了人民币/日圆直接交易,央行并从此前的频繁干预中退出,令中国外汇市场的"市场化"特征初步形成;在不到一个月的时间内,中国央行两次下调存贷款基准利率,并顺势推出存款利率浮动至1.1倍,贷款利率浮动到0.7倍.

知名学者吴敬琏曾公开表示,继续推动各项改革是中国经济保持活力的关键.但全社会存在的一个普遍误区就是常提所谓的"顶层设计"."其实,改革的顶层设计早都有了,就是坚持走"市场化"的道路",他指出.

"先行一步是先进,先行两步是先烈."中再资产管理股份有限公司副总经理戎志平表示,央行选择了最合适的时机推动了汇率、利率市场化,而市场的放松也让市场主管部门获得解放.

**中间价改革与推动人民币国际化**

在人民币/美元日间波幅扩大后的这三个月时间里,中国银行(601988.SS)(3988.HK)外汇交易部门的一位负责人已到沿海地区出差过四、五次,目的就是要参加中行为当地外贸企业客户所举办的论坛,讲解人民币政策和市场变化,并为该行的外汇产品和服务做推广.

"场面都很热烈,客户了解外汇政策和对冲汇率风险的积极性,明显比以前高."他称.

中信银行资本市场部资金业务部总经理孙炜也指出,央行此次汇率改革最大的影响就在于企业和银行同时进入了"市场化"的新时期,银行更重视服务,而企业也开始考虑对冲风险.

"在过去单边升值的情况下,企业根本不需要对冲风险,银行相应也没什么服务可提供."他称,"现在不一样了,汇率要由经济基本面和市场的买卖力量共同决定,企业的需求和银行的服务都提升了."

现在,中国央行已很少现身外汇市场进行买入或卖出的干预操作,但市场同样也传出另外一种声音,他们认为由于中国央行牢牢控制了带指标性质的中间价,而该价格又与市场走势不符,导致市场成交量下降.

因此,希望改革中间价的形成机制并进一步扩大波幅的声音,也同样在市场中存在.

"上半年别的desk都赚钱了,就我们交易CNH和CNH衍生品的desk没赚到钱,...没办法,央行的中间价管得太死了,跟市场的预期又不一样,成交量就没有了."一名国有银行在香港的交易员称.

他解释到,银行同交易对手所签合约,包括远期或不可交割的衍生品,到期时的执行价都是央行公布的中间价.如果这个价格同未来走势的预期完全相反或者不同,会让所有的市场参与者摸不着头脑,"干脆就什么也不做.市场也就越来越冷清,几乎没有什么波动可言."

"所有金融活动都必须为实体服务,否则,单纯追求波动的目的是什么?"孙炜反问到,"波动越大,意味着赚钱和亏钱的机率都会增加."

他并表示,今年人民币的外汇交易量整体下滑与外贸形势密切相关,贸易量下滑及跨境贸易人民币结算占比上升都产生了影响.

人民币汇率更富弹性与人民币国际化进程可谓相辅相成.以历史经验来看,一种货币要成为全球主要货币,必须完全实现货币的自由兑换,而货币在实现自由兑换过程中的逐步释放出的风险,又会促动更多企业以本币结算.

截止今年6月底,人民币跨境贸易结算量已达1.25万亿元.去年全年则为2.1万亿.

跨境贸易人民币结算及直接投资一览:r.reuters.com/num49s

**市场呼唤指标利率**

尽快推出能让市场体会到中国央行政策意图的指标利率,是鲁政委所提到四个"最"之一,而这又与另一"最"--切实可行的通胀管理目标密不可分.

"央票不发了,央行通过日常操作来引导市场利率的工具没有了,相当于市场体会央行在想什么的工具没了...这当然是最迫切的."他称.

美联储货币政策意图传导机制获得全世界的普遍认可,其通过公开市场操作使得短端市场利率处于联邦基金利率目标区间水平,为市场提供明确的方向.而这一操作的前提,则是美国联储所具有独立性,以及美国具有一定约束力的通胀目标.

鲁政委指出,在中国尽管也存在通胀目标,但没有一个是准的,不是高就是低,也没看见谁为此负责.这往往会导致过多的政府权力介入本应该通过市场化手段来调节的经济活动.

"市场有了指标利率,再加上较强的央行独立性和受约束的通胀目标,中国的货币政策就能更好地传导."他称,"而不会出现流动性一紧就降存准,贷款一紧就降息这么大的动作."