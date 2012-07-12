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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 11:07 BJT

〔香港个股〕北控集团增持中国燃气股份至20.303%,巩固最大股东地位

路透香港7月12日电---根据香港证监会最新资料显示,北控集团再度大手增持中国燃气(0384.HK)的股份至20.303%,进一步巩固其最大股东的地位.

资料显示,北控集团于周三按每股3.99-4.1港元,购入中国燃气约1.03万股股份.本次增持后,其持股升至20.303%,原来为17.959%.

中国燃气周四早盘报4港元,微跌0.25%;过去一个月涨约9.6%.

北控集团为北京控股(0392.HK)的母公司,后者主要在北京从事管道燃气供应业务.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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