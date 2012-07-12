〔香港个股〕中国燃气遭前董事总经理减持逾3亿港元股份,北控则大手增持(更新版2)

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(新增分析师评论)
* 刘明辉减持逾3亿港元中国燃气股份--证监会
* 北控集团斥资逾4亿港元增持中国燃气股份--证监会
* 富地石油称刘明辉减持属"个人行为"
* 有分析师质疑刘明辉是否售股予北控集团
记者 雷美珍
路透香港7月12日电---中国燃气(0384.HK)收购战再掀波澜,其前董事总经理刘明辉突然摆脱与富地石油FOOI.L合伙,出售逾3亿港元中国燃气股份;另边厢北控集团再度大手增持中国燃气逾4亿港元的股份.
根据香港证监会资料显示,刘明辉周三(11日)按每股4.03港元,出售7,952万股中国燃气股份,套现3.2亿港元.同时,北控集团按每股3.99-4.10港元,购入中国燃气约1.03亿股股份,涉资约4.14亿港元.
事件引起有分析师质疑,在刘明辉和北控集团交易当日,中国燃气的股份交易量只有1.13亿股股份,几乎等于北控集团购入的股份数量,换言之刘明辉出售的股份很大机会已落入北控集团手里.从监管机构角度而言,刘明辉与富地石油被视为中国燃气股份的单一名持有人,如果刘明辉向北控集团售股,理应要作出澄清.
富地石油与刘明辉原本共持有中国燃气17.8%的股份,其中14.3%乃透过双方合资的"China Gas Group Limited"持有,余下则为刘明辉个人持股.
富地石油财务总监莫贵标接受路透查询时称,富地石油于周三晚接获刘明辉的律师通知出售股份事宜,而刘明辉是次出售的股份来自其私人持股,与合资公司无关.至于刘明辉售股原因以及买方身份,富地石油并不知情.
"富地石油与北控集团绝对无关连."他说.
**富地与北控绝无关连**
至于为何刘明辉不选择向富地石油出售股份,莫贵标只说,"富地石油与刘明辉的合资协议,只涉及刘明辉名下的2亿股持股,其余逾1.5亿股则由刘私人持有."
本次减持后,刘明辉仍私人持有中国燃气约7,400万股股份.而富地石油在中国燃气的持股则由17.8%降至15.99%.
北控集团则仍然是中国燃气的单一最大股东,持股由17.959%升至20.303%.北控集团为北京控股(0392.HK)的母公司.
刘明辉过往被视为中国燃气的灵魂人物,因他一手带领中国燃气走到今天的发展,并引入多家外资策略投资股东,包括韩国SK能源003600.KS旗下的SK E&S、印度GAIL(GAIL.NS)、亚洲开发银行等等.
2010年底刘明辉与另一名高层黄勇因涉嫌侵占罪而深圳公安拘查,自此公司受到管治危机阴霾困扰,并对股价造成沉重打击.经过一年调查仍未正式定案,其后据国内媒体指刘明辉已获保释.
同业对股价低迷的中国燃气虎视眈眈,至去年12月新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)终于出手,提出每股3.5港元的收购建议,但被中国燃气董事会指为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".
外界普遍视新奥-中石化财团的"低价"收购不会成功,因此吸引富地石油、北控集团以及中国燃气现有股东韩国SK E&S在这段期间争相购买中国燃气的股份,以取得这家燃气公司更多控制权,扩大其在中国天然气市场发展空间.
中国燃气周四收跌0.75%,报3.98港元.(完)
浏览中国燃气其他新闻,请点选[0384.HK-CMN]
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/林高丽
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。