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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 09:27 BJT

〔香港新股〕伊泰煤炭H股首日挂牌,较招股价开低2.6%

路透香港7月12日电---中国煤炭生产商--内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(3948.HK)H股周四首日挂牌,开盘价较招股价低2.6%.

伊泰煤炭H股开盘报41.9港元,其招股价为43港元.大市恒生指数.HSI则开低0.32%.

伊泰煤炭为首家B+H上市公司.是次发售约1.63亿股H股,集资69.9亿港元;B股(900948.SS)开盘则小跌0.19%,报5.75美元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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