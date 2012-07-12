〔香港新股〕伊泰煤炭H股首日挂牌力保不失,收平于招股价(更新版)

(新增分析师评论及更新股价)

* 伊泰煤炭首日挂牌开低逾2%后回稳,收平于招股价

* 以集资额计为香港今年以来第二大IPO

* 恒生指数收跌2%创一个月来最大单日跌幅

* 分析师称投资者对煤炭板块依然谨慎

记者 雷美珍

路透香港7月12日电---首家B+H上市公司--内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(3948.HK)周四香港首日挂牌即遭遇大市冷锋,加上投资人对煤炭板块前景持谨慎态度,伊泰H股盘中一度潜水,终场力保不失,收平于招股价.

分析师认为,欧债危机阴霾未除,而投资者对于煤炭市场前景仍然审慎,令伊泰承压.

"投资者对煤炭市场前景依然审慎,因煤价持续走低且电厂库存水平较高,市场需求令人担忧."耀才证券研究部副经理植耀辉称.

但他指出,以今天大市急跌情况来说,伊泰的表现"尚算不俗".大市恒生指数.HSI今日收跌2%,创一个月来最大单日跌幅.

以集资额计,伊泰煤炭为今年以来香港第二大IPO(首次公开发售),亦是近期少数成功上市的较大型新股.该股今早较招股价开低逾2%后,跌幅一度扩大至4.4%后逐渐回稳.收市持平于招股价43港元.其B股(900948.SS)今天则收跌0.95%,报5.706美元.

今年以来中国经济增速放缓,国内三大用煤行业--发电、粗钢以及水泥均面对产能过剩的状况,因而影响煤炭需求,煤价持续下滑.

中国煤炭龙头企业--中国神华(1088.HK)(601088.SS)的H股由年初至今累计跌16%,兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)H股跌幅更超过31%.工银国际此前报告将今年煤价预测下调3.3-3.6%,并将国内煤炭生产商的盈利预估下调10-22%.

中国周五将发布第二季国内生产总值(GDP)数据,分析师广泛预期这将是至少三年来表现最差的一次,届时下半年全球经济增长预估有可能面临大幅下修风险.[ID:nSB2025861]

伊泰是内蒙古最大的煤炭生产商,截至2011年底止拥有的证实及概略可采储量为14.3亿吨;去年度产量为3,510万吨,收入和净利分别为165亿元人民币和54.6亿元人民币.而去年神华的煤炭产量为2.82亿吨,兖煤则为5,091万吨.

伊泰是次发售约1.63亿股H股,以招股价区间下限定价,集资69.9亿港元,并吸引定七名基石投资者合共认购其3.88亿美元的股份,当中包括大唐国际发电(0991.HK)(601991.SS)、内蒙古满世煤炭集团旗下投资公司、万正投资集团、华彬集团、宝钢集团、金陵投资以及诺安基金.(完)

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