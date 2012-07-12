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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:05 BJT

《香港报摘》--经济日报7月12日

* 要闻版头条:

--新鸿基地产(0016.HK)以69.1亿港元,击退长实(0001.HK)及太古地产(1972.HK)北角区两大地主,以低于市场估计夺得前北角村临海商住用地,新地预料总投资额达150亿港元,市场估计日后开售尺价约1.8万港元.

* 其他:

--集资高至20亿港元的日本弹珠机股Dynam原拟于明日招股及7月26日挂牌,但因公司上市不少特别安排,例如向非日本居民的个人股东抽逾7%股息预扣税,以及坊间对弹珠业的营运赚钱模式需时了解等,令承销团需要更多时间推介,赶不及明天招股.

--报导指,曾被浑水攻击扩大产量、虚报帐目的电缆生产商傅氏科普威FSIN.O上月底表示,在国开行[CHDB.UL]资助下,公司可从美国市场上回购股份.同样在纳斯达克上市的哈尔滨泰富电气,则获国开发4亿美元贷款,于去年11月份完成私有化收购退市.

--越秀房托(0405.HK)公布,中期除税后溢利2.53亿元人民币,按年跌70%;每基金单位分派0.1114元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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