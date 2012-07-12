《香港报摘》--信报7月12日

* 要闻版头条:

--继港铁(0066.HK)大围站上盖项目以流标收场后,港岛最后一幅前临维港贵重住宅地北角村用地,昨天以低于市场预期的作价售出,由新地(0016.HK)以69.1亿港元爆冷夺得.地产界人士认为,该幅土地已属优质用地,低造价将成为指标,预料将来推出的新界区用地出价将更保守.

* 其他:

--各界关注特首梁振英在政纲中提出的"港人港地"建议会否落实最受关注,但运输及房屋局局长张炳良的取态变得审慎,表示推行"港人港地"政策前须先行小心评估市场状况,多位议员质疑这一政纲最终会胎死腹中.

--建设银行(0939.HK)(601939.SS)疑向濒临破产的浙江中江集团放贷约30亿元人民币事件日前曝光后,重燃市场对内银坏账的忧虑,建行昨天跌2.95%.市场并担心,事件只属冰山一角,或存在演变成系统性风险之虞.

--市场传闻指出,正通汽车(1728.HK)首席营运官莫国材昨天在其微博表示,已辞去集团职务,惟未有披露原因,但不久后该微博文章怀疑遭人删去.若莫国材离任的消息属实,将是该集团不足两个月内再有高层离职.有分析认为,这或反映公司管理或出现问题,预期市场对此看法负面.

--在有线宽频(1097.HK)旗下有线电视大献殷勤之下,亚视仍坚拒合作,转而与电视广播(TVB)(0511.HK)联手,寻求向国际奥委会争取免费播放.由于有线的奥运广告已售罄,一旦丧失独家播放权,势将面对广告客户索偿.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]