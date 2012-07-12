《香港报摘》--信报7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 要闻版头条:
--继港铁(0066.HK)大围站上盖项目以流标收场后,港岛最后一幅前临维港贵重住宅地北角村用地,昨天以低于市场预期的作价售出,由新地(0016.HK)以69.1亿港元爆冷夺得.地产界人士认为,该幅土地已属优质用地,低造价将成为指标,预料将来推出的新界区用地出价将更保守.
* 其他:
--各界关注特首梁振英在政纲中提出的"港人港地"建议会否落实最受关注,但运输及房屋局局长张炳良的取态变得审慎,表示推行"港人港地"政策前须先行小心评估市场状况,多位议员质疑这一政纲最终会胎死腹中.
--建设银行(0939.HK)(601939.SS)疑向濒临破产的浙江中江集团放贷约30亿元人民币事件日前曝光后,重燃市场对内银坏账的忧虑,建行昨天跌2.95%.市场并担心,事件只属冰山一角,或存在演变成系统性风险之虞.
--市场传闻指出,正通汽车(1728.HK)首席营运官莫国材昨天在其微博表示,已辞去集团职务,惟未有披露原因,但不久后该微博文章怀疑遭人删去.若莫国材离任的消息属实,将是该集团不足两个月内再有高层离职.有分析认为,这或反映公司管理或出现问题,预期市场对此看法负面.
--在有线宽频(1097.HK)旗下有线电视大献殷勤之下,亚视仍坚拒合作,转而与电视广播(TVB)(0511.HK)联手,寻求向国际奥委会争取免费播放.由于有线的奥运广告已售罄,一旦丧失独家播放权,势将面对广告客户索偿.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。