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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月12日

路透香港7月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7545港元HKD=)

  美国股市道指和Nasdaq指数周三下滑,道琼工业指数.DJI收低48.59点,或0.38%,至12,604.53点,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示决策者对推出更多经济刺激措施持开放态度,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识.[ID:nSB8549453] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  197.880    2.11      28699            15.345      -0.23
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.150    0.30      35633             3.148      -0.68
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.590    1.00     172878            86.215      -0.56
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.900    3.00     109996            21.144       0.21
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  122.040    0.97      70854             9.464      -0.17
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   85.260    3.11      53304             6.611       0.94
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.120    0.87     333856            68.426       0.48
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   44.750    2.80      24271             3.470      -0.28
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   12.930    0.23      89302            10.027      -0.73
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.600    2.38      60749            11.322      -0.69
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.640   -0.56      19941             5.552      -0.50
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.620    2.03      11084             3.508      -0.34
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.450    0.06       8190             1.198     -50.70
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.570    3.97      26797             0.243      -2.21 (完)

  --整理 梁慧仪

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