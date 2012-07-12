《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透香港7月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7545港元HKD=) 美国股市道指和Nasdaq指数周三下滑,道琼工业指数.DJI收低48.59点,或0.38%,至12,604.53点,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示决策者对推出更多经济刺激措施持开放态度,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识.[ID:nSB8549453] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 197.880 2.11 28699 15.345 -0.23 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.150 0.30 35633 3.148 -0.68 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.590 1.00 172878 86.215 -0.56 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.900 3.00 109996 21.144 0.21 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.040 0.97 70854 9.464 -0.17 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 85.260 3.11 53304 6.611 0.94 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.120 0.87 333856 68.426 0.48 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 44.750 2.80 24271 3.470 -0.28 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 12.930 0.23 89302 10.027 -0.73 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.600 2.38 60749 11.322 -0.69 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.640 -0.56 19941 5.552 -0.50 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.620 2.03 11084 3.508 -0.34 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.450 0.06 8190 1.198 -50.70 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.570 3.97 26797 0.243 -2.21 (完) --整理 梁慧仪
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。