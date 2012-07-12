版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:30 BJT

〔香港个股〕周大福珠宝首季营业额按年增16%,港澳地区表现失色

路透香港7月12日电---全球市值最大的珠宝零售商--香港周大福珠宝集团(1929.HK)公布,2012/13年度首季度的整体营业额按年增长16%,但当中港澳地区的营业额只有单位数增长,且同店销售同比下跌1%.

该公司的声明称,截至6月底止三个月,中国内地和港澳地区的营业额分别录得19%和9%增长,整体增长为16%.而内地的同店销售增长10%,但港澳同店销售按年下跌1%,整理同店销售增长为4%.黄金产品仍然占公司最大营业额比重,达58%.

周大福表示,内地业务增长较快,因为该区对波动的宏观经济环境复苏较快,尤其是次级城市.至于香港和澳门的同店销售增长较弱,主要由于去年同期的基数非常高,加上因全球经济放缓而导致名贵珠宝镶嵌首饰的销售减少.

周大福表示,对2012/13财年能达致业务持续增长,仍然充满信心.

于去年12月中上市的周大福,上月底公布2012/11年度业绩,期内净利为63.4亿港元,按年增79.2%,符招股书中的预期.[ID:nSH0108707](完)

浏览周大福其他新闻,请点选[1929.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐