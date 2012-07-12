《香港报摘》--其他报纸重要消息7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 明报:
--据可靠消息透露,涉案的前政务司长许仕仁及新鸿基地产(0016.HK)郭氏兄弟周五将向廉政公署报到,律政司拟于一干人等报到前决定是否落案检控,以及定下控罪细节,若决定检控,将在涉案人报到时正式知会各人控罪详情.
--主打深圳及长三角市场的莱蒙国际(3688.HK),于6月29日以15亿元人民币购得南京地块,为集团去年以来最大宗购地行动.执行董事兼首席财务官林战表示,公司下半年仍将积极扩充土储.
* 星岛日报:
--新股永达汽车(3669.HK)公开发售部分仅录得2.8%认购额,有效申请只得241份,即仅有241个散户有兴趣认购,成为今年散户认购比率新低股份.
--中央电视台点名批评汤臣集团(0258.HK)囤地18年,指汤臣在1994年拿下上海地区一地皮,迟迟未开工,现时地价已上涨数倍.汤臣回应称,上海用地未开工,主要由于拆迁工作未能完成,未达成补偿协议,故未能交地所致,项目暂定今年第三季度开工.
* 苹果日报:
--康师傅(0322.HK)向瑞信表示,今年首季业务已经见底,料逐季会有改善.旺旺(0151.HK)更指,由于今年国际奶粉价格大幅回落,故今年饮品业务毛利率可重回2010年时的高峰水平.
* 东方日报:
--行政会议成员兼市区重建局主席张震远透露,新政府将于半年内公布新的长远房屋策略.他个人建议加建公屋及新居屋外,更应复建夹心阶层住屋,让无力负担私楼但又不合资格购买新居屋的中产一族有望一圆置业梦,重建公营房屋阶梯.
--最新一批国债认购接近尾声.工银亚洲及渣打香港均表示,近日销情较初期理想,预期会录得超额认购.市场消息表示,券商为国债提供的孖展金额已逾1亿元人民币.
--中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)早前发盈警.瑞银报告预期,国航(0753.HK)(601111.SS)及东航(0670.HK)(600115.SS)有机会发出盈警,但相信航空公司业务于第二及第三季会见改善,因此料三大航空股现价再跌空间不大.
* 文汇报:
--重庆机电(2722.HK)董事长谢华骏表示,受欧债危机影响,公司上半年订单数量同比有所减少,但订单回落幅度逐月缩小,至今年5月基本达到预期,预计下半年形势将有所好转.
* 大公报:
--金威啤酒(0124.HK)发盈警,监于啤酒销售额下降,加上物料价格上升,集团初步评估,截至6月底止上半年业绩将转盈为亏.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。