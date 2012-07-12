《香港报摘》--其他报纸重要消息7月12日

* 明报:

--据可靠消息透露,涉案的前政务司长许仕仁及新鸿基地产(0016.HK)郭氏兄弟周五将向廉政公署报到,律政司拟于一干人等报到前决定是否落案检控,以及定下控罪细节,若决定检控,将在涉案人报到时正式知会各人控罪详情.

--主打深圳及长三角市场的莱蒙国际(3688.HK),于6月29日以15亿元人民币购得南京地块,为集团去年以来最大宗购地行动.执行董事兼首席财务官林战表示,公司下半年仍将积极扩充土储.

* 星岛日报:

--新股永达汽车(3669.HK)公开发售部分仅录得2.8%认购额,有效申请只得241份,即仅有241个散户有兴趣认购,成为今年散户认购比率新低股份.

--中央电视台点名批评汤臣集团(0258.HK)囤地18年,指汤臣在1994年拿下上海地区一地皮,迟迟未开工,现时地价已上涨数倍.汤臣回应称,上海用地未开工,主要由于拆迁工作未能完成,未达成补偿协议,故未能交地所致,项目暂定今年第三季度开工.

* 苹果日报:

--康师傅(0322.HK)向瑞信表示,今年首季业务已经见底,料逐季会有改善.旺旺(0151.HK)更指,由于今年国际奶粉价格大幅回落,故今年饮品业务毛利率可重回2010年时的高峰水平.

* 东方日报:

--行政会议成员兼市区重建局主席张震远透露,新政府将于半年内公布新的长远房屋策略.他个人建议加建公屋及新居屋外,更应复建夹心阶层住屋,让无力负担私楼但又不合资格购买新居屋的中产一族有望一圆置业梦,重建公营房屋阶梯.

--最新一批国债认购接近尾声.工银亚洲及渣打香港均表示,近日销情较初期理想,预期会录得超额认购.市场消息表示,券商为国债提供的孖展金额已逾1亿元人民币.

--中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)早前发盈警.瑞银报告预期,国航(0753.HK)(601111.SS)及东航(0670.HK)(600115.SS)有机会发出盈警,但相信航空公司业务于第二及第三季会见改善,因此料三大航空股现价再跌空间不大.

* 文汇报:

--重庆机电(2722.HK)董事长谢华骏表示,受欧债危机影响,公司上半年订单数量同比有所减少,但订单回落幅度逐月缩小,至今年5月基本达到预期,预计下半年形势将有所好转.

* 大公报:

--金威啤酒(0124.HK)发盈警,监于啤酒销售额下降,加上物料价格上升,集团初步评估,截至6月底止上半年业绩将转盈为亏.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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