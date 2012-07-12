《香港重要政经日程》--7月12日-7月19日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月12日(周四)
-- 永达汽车(3669.HK)首日挂牌.
-- 银仕来控股(1616.HK)首日挂牌.
-- 确利达(1332.HK)首日挂牌.
--11:00 铁货(1029.HK)第二季业务回顾电话会议.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月13日(周五)
-- 公布6月份外汇基金境外资产.
-- 航标控股(1190.HK)首日挂牌.
-- 顺泰控股(1335.HK)首日挂牌.
-- 伊泰煤炭H股(3948.HK)首日挂牌.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:00 天津创业环保(1065.HK)股东特别大会.
--10:00 中国生物制药(1177.HK)股东特别大会.
--15:00 合生创展(0754.HK)股东特别大会.
--15:30 伟易达(0303.HK)股东周年大会.
7月16日(周一)
--10:30 利信达(0738.HK)股东周年大会.
--11:30 中国星(0326.HK)股东特别大会.
--14:30 特首梁振英出席立法会答问大会.
--15:00 摩根资产管理公布投资信心指数记者会.
7月17日(周二)
-- 大众金融控股(0626.HK)公布上半年业绩.
--16:30 公布5月物价和外贸数据.
--10:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
7月18日(周三)
--10:00 亚洲卫星(1135.HK)股东特别大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)股东特别大会.
--15:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.
*7月19日(周四)
-- 公布4-6月份失业率.
-- 长江基建(1038.HK)公布中期业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布中期业绩.
-- 电能实业(0006.HK)公布中期业绩.
--14:00 敏华控股(1999.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。