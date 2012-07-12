版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:45 BJT

《香港重要政经日程》--7月12日-7月19日

=====================今日香港主要政经消息==========================

7月12日(周四)

-- 永达汽车(3669.HK)首日挂牌.

-- 银仕来控股(1616.HK)首日挂牌.

-- 确利达(1332.HK)首日挂牌.

--11:00 铁货(1029.HK)第二季业务回顾电话会议.

=====================近日香港主要政经消息==========================

7月13日(周五)

-- 公布6月份外汇基金境外资产.

-- 航标控股(1190.HK)首日挂牌.

-- 顺泰控股(1335.HK)首日挂牌.

-- 伊泰煤炭H股(3948.HK)首日挂牌.

-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.

-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.

--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.

--10:00 天津创业环保(1065.HK)股东特别大会.

--10:00 中国生物制药(1177.HK)股东特别大会.

--15:00 合生创展(0754.HK)股东特别大会.

--15:30 伟易达(0303.HK)股东周年大会.

7月16日(周一)

--10:30 利信达(0738.HK)股东周年大会.

--11:30 中国星(0326.HK)股东特别大会.

--14:30 特首梁振英出席立法会答问大会.

--15:00 摩根资产管理公布投资信心指数记者会.

7月17日(周二)

-- 大众金融控股(0626.HK)公布上半年业绩.

--16:30 公布5月物价和外贸数据.

--10:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.

7月18日(周三)

--10:00 亚洲卫星(1135.HK)股东特别大会.

--15:00 中国基建投资(0600.HK)股东特别大会.

--15:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.

*7月19日(周四)

-- 公布4-6月份失业率.

-- 长江基建(1038.HK)公布中期业绩.

-- 长江生命科技(0775.HK)公布中期业绩.

-- 电能实业(0006.HK)公布中期业绩.

--14:00 敏华控股(1999.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐