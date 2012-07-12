〔港报财经评论〕中国风险增香港受捧--信报7月12日

中国风险增香港受捧/ 习广思

7月股市会否翻身?环球投资市场持续寻找避风港,"美日德英"国债回报极低,资金转而购买高级企债,并在股市内追捧高息股;却其实,"买高息"这个主题,由年初讲到现在,私人银行及基金公司仍在预期下半年资金会流入这类资产.可想而知,股市的魅力只是提供一阵阵短暂的刺激,亦意味着眼下股市的反弹,或稍有回升,前景仍不见得稳固.市场四件事,一是"炒股不炒市",板块、个股强弱鲜明,更为明显;二是眼下盈警频频,但中资股业绩期将杀到,不是要惊慌,应该要做好部署吸纳盈利改善的股份;三是美股步入盈警高峰期,短期会影响港股气氛;四是市场risk-off情绪仍相当高涨,欧罗汇价已跌穿1.23美元水平,西班牙债息有回落但未跌定.

基数偏低再买"铁公基".把恒指、国指、金融股分类指数及地产股分类指数一拼,走势可谓一目了然,近期地产股跑赢,内银股虽疲弱不堪,但在香港银行股及友邦(1299.HK)支撑下,金融股表现与恒指同步.相反,国企指数严重跑输,内银股是高祸首之一,以拖累国指跌幅的成分股权重来看,最差是中石化(0386.HK),还有中电信(0728.HK),重灾区是三大煤股,还有四大内银;至于对国指有点贡献的成分股,分别是三大保险股,还有三大基建股,包括中铁建(1186.HK)、中铁(0390.HK)、中交建(1800.HK).

炒股不炒市,买强定买弱?中资股之罪是盈利趋悲观,内银股承受不对称减息的负面影响,更坏的是利率市场化、金融改革引起的竞争,以至叫人担心又无法估计的潜在坏账,均令其前景不太乐观,爆出建行(0939.HK)违规贷款30亿元人民币,怕只怕30亿仅只是冰山一角!话说北角地皮由新地投得,出乎意料,成交价低于市场预期下限,记者问陈主席有何意义,陈主席直言,考虑到新政府班子上任后,地产商投地兴趣或不确定,故抱住"执死鸡"(执平货)心态.事实上,以其他七大财团的出价,亦多抱有此心态.与议员对新政府房屋政策的质疑相对起来,发展商的出手谨慎,究竟是深谋远虑,对后市小心翼翼?抑或是高估了"CY风险"?(B03)

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欧罗续挫机会大/ 苏子

前天欧洲市早段欧罗兑美元虽然可以升回20天保历加通道的底部支持以上波动,可惜到美国入市后却乏力再升及再次重拾弱势,随后更回落至上述的通道底部支持以下,以及失守本周初亚洲市所造的1.2255低位.昨天亚洲入市后,欧罗兑美元低见1.2245后便止跌回升,并再次升回保历加通道内上落,到昨天欧洲市早段汇价已回升至1.2296水平,市况陷入窄幅争持的局面.从价位走势上看,欧罗兑美元未能在前天跌破本周初低位后出现新一轮下跌浪,反而可以在低位水平出现好淡争持的局面,故小心汇价或在市场一片看淡声中出现挟仓式反弹.

目前欧罗兑美元较为关键的阻力位分别为1.2335及1.2385.如昨晚或今日内欧罗兑美元一直未能继续破关而下,朝着不少大淡友所看的1.20心理关口迈进,反而更在突破1.2335阻力后可以迅即升越另一个1.2385阻力关口的话,料汇价自上月18日的1.2747高位开始的下跌浪将有甚高机会正式告一段落,稍后汇价料在市场一片看淡声中将作出一个似模似样的上升浪,料此升浪可带领欧罗兑美元升破50天SMA阻力,随后将再度考验1.27/1.2750阻力区.

欧罗兑澳元曾低见1.1943水平,已经明显失守1.20心理关口了.由于近日欧罗兑澳元一直乏力作出一个强而有力的反弹浪,并且更出现持续往下寻底的情况,这反映欧罗汇价的走势仍然对那些持有大淡仓的淡友十分有利,稍后欧罗兑美元继续下跌的可能性较高,理论上未必会出现所担心见到的挟仓式反弹!因此,对于那些有意博欧罗兑美元反弹的投资者而言,看来要待汇价突破1.2335阻力,同时欧罗兑澳元亦可自低位反弹至1.20心理关口以上后,届时采取追市的策略才有较高的赢面.投资者若坚持一定要博反弹的话,切记这是逆势而行的策略,在入市后一定要严守止蚀.(B10)