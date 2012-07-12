〔港报财经评论〕香港地产股具防守性--经济日报7月12日

香港地产股具防守性/ 林瑞芬

摩通撑本地地产股.内银股失宠,蓝筹组合平衡急谋换马意味浓,资金避难到香港地产股之兆强.昨有摩通提升恒地(0012.HK)及新地(0016.HK)投资建议评级为”跑赢大市”,目标价分别为53港元及109港元.长实(0001.HK)、新地、希慎(0014.HK)、新世界发展(0017.HK)及信置(0083.HK)等昨涨1至3.6%不等.前北角地皮批予新地的价格较预期为低,反映发展商审慎,但对楼市现况的冲击料有限.

在全球央行迫于无奈放水救市,金融市场被扭曲.有钱有罪,多国准备向富人征富人税,而放在银行的存款若扣除通胀率后可能更会缩水,持现金惨过持砖头,有层楼收租可能过到世,但有住现金放在银行收息肯定过不到世.那不放银行如何,现今危机四伏世界,试问你又敢投资大手扫风险资产吗?简单逻辑如此,香港楼市今年来都企得几硬净,而在外围经济不明朗如此势头下,梁振英新上任也不敢乱向楼市开刀,对香港地产股来讲,暂有喘息的空间,多年来积累的信誉及资产,又是防守的本钱.不难推理,退出内银股的闲资,或小注投入香港地产股以防守.

意国向德施压买债.炒股都要拣防守来炒,但防守能否到底,还要视乎中、欧因素.一幕幕心战仍上演,意大利总理蒙蒂(Mario Monti)抛出可能要求其他欧元区政府允许ESM购买意大利国债的暗示,向德国施压.意大利此举也有点玩火,若被投机者成功攻击,意大利向国际借贷成本大增而欧盟又迟迟未伸援手,后果也是很严重.且看西班牙最终被累国际借贷门锁,于救援下,也要作多项让步,如将被迫放弃对银行业的大部分控制权,该国急公布650亿欧元预算削减措施,将降公务员福利待遇、削失业福利、上调增值税、私有化机场和铁路等回应.意息成测恐慌指标.现在更应留意美汇指数及意大利债息作为探测市场恐慌的指标,若前者确认破83高位阻力,那预示对欧债焦虑,隐伏造淡欧债者进攻,10年期意息被冲试7厘可能性升,不利港股.(003)

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建行30亿坏帐,无损盈利增长/ 余少文

内银股再受压,主要是中国媒体指建行旗下分行贷款近30亿元人民币予破产重整的中江控股,中江的银行贷款约50亿元人民币,当中近30亿元人民币来自建行,令人担心建行要为该30亿元作出撇帐.建行去年盈利高达1,693亿元人民币,是第二赚钱国企,该笔30亿元人民币贷款只占去年盈利1.8%,即使跟今年首季盈利515亿元人民币比较,比重虽高达5.8%,惟彭博预测建行今年盈利可升至1,857亿元人民币,30亿元人民币可能只占今年盈利1.6%,影响可谓轻微.

而30亿元人民币撇帐,建行每股要承担约0.012元人民币,但人民银行过去一个多月两度减息,发现彭博综合证券商预测数字后,在第二季显着下调建行2013年和2014年每股盈利预测,2013年每股盈利预测由早前的0.826元人民币降至0.81元,可谓贷款事件对建行未来盈利的影响不及减息的杀伤力.今年每股盈利料增7%.反而认为贷款事件虽是单一事作,但凸显建行的管治问题,难怪银监会下发银行业金融机构绩效考评监管指引,要求商业银行制定稳健的绩效考评目标和具体指标,从而造成银行不规范经营、无序竞争的问题.

若然30亿元人民币要在今年撇帐,彭博料建行今年每股盈利约0.738元,扣除该笔撇帐后,每股盈利仍有0.726元,较去年会有7%增长,故建行盈利增长趋势不会改变,出现变化只是过去所讲盈利不再高增长而是稳定增长,可提供稳定的派息,跟工商银行(1398.HK)依然是内银股首选股份.7月料再降准.至于央行短期内会否再减息,又或会否一个月减息一次,有待观望,但央行周二再进行逆回购操作,交易量500亿元人民币及利率降至3.3厘,目的当然是希望松动银根,但连续三周进行逆回购,如中国媒体所指为公开市场操作历史所罕见,故认为中国近期虽减息,惟减息对提高流动性的助力有限,加上央行过去也曾多次同时减息和下调存款准备金率,故7月仍有机会降准.然而,不管央行是降准还是减息,问题在于中央能否终止经济放缓,以及刺激经济回升,才能带来需求,对于内银股才最有利,否则内银股盈利虽稳定及派高息,股价仍会继续捱打.(010)