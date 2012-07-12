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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 09:36 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌0.3%,受中资银行股拖累

路透香港7月12日电---香港股市周四低开,中资银行股是拖累指标股指的主要因素.中国将于周五公布第二季国内生产总值(GDP)数据,其增幅料为至少三年来最疲弱水平.

指标恒生指数.HSI开盘下滑0.3%,报19,356.8点.恒生国企指数.HSCE开低0.5%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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