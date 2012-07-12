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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:07 BJT

〔港报社评〕发展商风险,库房代埋单--星岛日报7月12日

大围站上盖地皮流标后两天,前北角村地王成交价又低至出乎市场人士预期,反映发展商对后市态度审慎,大幅提高风险成本的计算,并且转嫁到政府库房身上.

前北角村地皮昨日成交价只有69.1亿港元,比市场预期下限还要低近10%.比起大围站上盖地皮只有3个大型财团竞投,北角村地皮有7个财团角逐,虽然多了财团青睐,但是财团开价仍然极为保守.

有测量师根据昨日的成交价,推算前北角村地皮连同建筑费用,平均每方尺住宅楼面成本约12,000港元.以目前港岛东区沿岸优质海景单位尺价约15,000港元计算,即使日后楼价下跌20%,发展商仍然可以封上蚀本门;要是楼价不跌反升,发展商就赚得盆满钵满.

这个算盘是风险代价由政府库房承担,额外收入则由发展商袋袋平安.将来楼市起跌,视乎经济和供楼利率等因素,以及政府增加土地供应的力度.发展商低价投地,把风险成本转嫁给政府,导致政府在增加土地供应和保护土地收益两者之间,面对鱼与熊掌难以兼得的抉择,当局要增加供应,就要承担少收地价的成本.

过往几年库房盈余丰厚得令官员尴尬,支持得起提高福利开支和大量一次性纾困措施,原因之一是卖地收入远胜预期.日后土地收入假如无复以往风光,社会又要求作长期福利承担,如何满足市民楼价跌而福利增的期望,政府既要作出平衡,还要在开辟更多创富方面多做工夫.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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