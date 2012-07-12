〔港报社评〕发展商风险,库房代埋单--星岛日报7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
大围站上盖地皮流标后两天,前北角村地王成交价又低至出乎市场人士预期,反映发展商对后市态度审慎,大幅提高风险成本的计算,并且转嫁到政府库房身上.
前北角村地皮昨日成交价只有69.1亿港元,比市场预期下限还要低近10%.比起大围站上盖地皮只有3个大型财团竞投,北角村地皮有7个财团角逐,虽然多了财团青睐,但是财团开价仍然极为保守.
有测量师根据昨日的成交价,推算前北角村地皮连同建筑费用,平均每方尺住宅楼面成本约12,000港元.以目前港岛东区沿岸优质海景单位尺价约15,000港元计算,即使日后楼价下跌20%,发展商仍然可以封上蚀本门;要是楼价不跌反升,发展商就赚得盆满钵满.
这个算盘是风险代价由政府库房承担,额外收入则由发展商袋袋平安.将来楼市起跌,视乎经济和供楼利率等因素,以及政府增加土地供应的力度.发展商低价投地,把风险成本转嫁给政府,导致政府在增加土地供应和保护土地收益两者之间,面对鱼与熊掌难以兼得的抉择,当局要增加供应,就要承担少收地价的成本.
过往几年库房盈余丰厚得令官员尴尬,支持得起提高福利开支和大量一次性纾困措施,原因之一是卖地收入远胜预期.日后土地收入假如无复以往风光,社会又要求作长期福利承担,如何满足市民楼价跌而福利增的期望,政府既要作出平衡,还要在开辟更多创富方面多做工夫.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。