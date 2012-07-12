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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:07 BJT

〔港报社评〕地王低价成交,楼市风险趋升--文汇报7月12日

昨日地政总署公布新地集团以69.1亿港元投得前北角地皮,成交价明显低于市场预计下限的73.87亿港元.反映在经济前景不明朗的形势下,楼市下滑风险趋升,发展商对后市态度审慎,出价意欲倾向保守.近期将有多幅大型地皮陆续推出,鉴于楼市发展的变化,当局亦需因应市场趋势适当下调招标价,避免与市场期望落差过大而出现流标,影响楼市稳定.

前北角村地皮低于市场预期下限,反映发展商已开始看淡后市而低价投标.再加上日前港铁大围站上盖项目流标,更显示楼市负面气氛日浓,发展商对投地、出价均偏向保守.发展商看淡后市,主要是受整体经济形势影响.受欧债危机恶化和环球股市出现调整的影响,楼市气氛在过去两个月显着转淡,楼价升幅放缓,交投减少.香港是细小的开放型经济体,外围环境不稳,楼市未来走势难以预测,发展商对楼市反应最为敏感,更倾向谋定而后动.

由于过去一段时间香港楼市泡沫膨胀,政府已承诺增加土地供应,令楼市降温.日后,将有多幅土地推出,包括去年曾流标的荃湾西站5区湾畔项目.但是,由于楼市出现新的变化,为保障楼市健康平稳发展,政府应面对现实,合理调整招标价,以免与市场期望脱节而出现流标.其实,此次北角地皮能够以低价成交,已说明政府不想再次出现流标,进一步打击市场信心.楼市平稳对香港影响兹事体大,政府必须密切留意市况,及时调整供应,既要遏制楼泡过分膨胀,亦要防下药过猛推倒楼市,造成更大伤害.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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