〔港报社评〕地王低价成交,楼市风险趋升--文汇报7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
昨日地政总署公布新地集团以69.1亿港元投得前北角地皮,成交价明显低于市场预计下限的73.87亿港元.反映在经济前景不明朗的形势下,楼市下滑风险趋升,发展商对后市态度审慎,出价意欲倾向保守.近期将有多幅大型地皮陆续推出,鉴于楼市发展的变化,当局亦需因应市场趋势适当下调招标价,避免与市场期望落差过大而出现流标,影响楼市稳定.
前北角村地皮低于市场预期下限,反映发展商已开始看淡后市而低价投标.再加上日前港铁大围站上盖项目流标,更显示楼市负面气氛日浓,发展商对投地、出价均偏向保守.发展商看淡后市,主要是受整体经济形势影响.受欧债危机恶化和环球股市出现调整的影响,楼市气氛在过去两个月显着转淡,楼价升幅放缓,交投减少.香港是细小的开放型经济体,外围环境不稳,楼市未来走势难以预测,发展商对楼市反应最为敏感,更倾向谋定而后动.
由于过去一段时间香港楼市泡沫膨胀,政府已承诺增加土地供应,令楼市降温.日后,将有多幅土地推出,包括去年曾流标的荃湾西站5区湾畔项目.但是,由于楼市出现新的变化,为保障楼市健康平稳发展,政府应面对现实,合理调整招标价,以免与市场期望脱节而出现流标.其实,此次北角地皮能够以低价成交,已说明政府不想再次出现流标,进一步打击市场信心.楼市平稳对香港影响兹事体大,政府必须密切留意市况,及时调整供应,既要遏制楼泡过分膨胀,亦要防下药过猛推倒楼市,造成更大伤害.(A06)
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。