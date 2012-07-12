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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:07 BJT

〔港报社评〕期望林焕光行会也敢言阻止恶策恶法出笼--明报7月12日

林焕光兼任平机会主席和行政会议召集人两职,被部分团体和人士指为存在角色冲突,经过听取意见和反覆思量后,他决定同时兼任两职,并表明平机会主席一职明年1月底任满后,将不再续约.林焕光这个决定情理兼顾,他留在行政会议向特首提供政策意见,是许多人的期望,符合香港利益.

首先,林焕光的双重角色,并无绝对或清晰的是非对错,所涉及角色冲突质疑,需要实践才可以验证,若凭空假设,就认定平机会主席和行政会议召集人是零和选择,不能兼任,过于武断.据知,大多数平机会委员都认为林焕光兼任行会召集人,没有角色冲突问题,或表示不反对,不过,仍然有团体和人士认为兼两职会影响平机会的独立性.

平机会的独立性,与林焕光的行会职位无必然联系,平机会能否维持独立,执行反歧视工作和推动平等机会精神,营造更平等的社会环境,在于主席和平机会人员会否坚持原则理念,若他们不恪守职责,缺乏领导,主席即使在行会无职位,也不代表平机会独立刚正.平机会的独立性,要在有事之时,平机会上下坚持向政府力争,所以,独立性之虚实,需要实践验证见真章.

林焕光决定留任平机会和行政会议之后,对于备受丑闻困扰的梁振英政府,可免雪上加霜,期望他在行政会议召集人岗位上,秉持实干敢言,在这个重要岗位和平台发挥作用,协助特首制订适当政策,造福社会.(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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