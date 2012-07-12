〔港报社评〕房地政策维新市场展露疑惑--信报7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
前北角村地皮招标揭盅,发展商以69.1亿港元中标,远低于市场估价下限.若联同日前大围地铁站上盖项目流标结果看,地产商在未洞悉特区新政府土地房屋政策的虚实之前,的确对后市发展态度审慎,但也可以说,个中所反映目前房地政策维新的不确定性,诱发了市场露出疑惑目光.
明显看到,新政府土地政策的虚实,目前带有相当的悬疑性.梁振英在竞选行政长官时,以厉行房屋新政为口号,强调释出足够土地供应,以平抑楼价来吸引中下阶层的支持.但大围站项目流标,就使政府对私营房屋每年20,000个单位供应的政策目标,顿成疑问.
可以说,政策的稳定性和发展路径的可预期性,是政策落实能够稳定、发挥政策作用、达致政策目标的基础条件,也是维持市场秩序和信心的关键.如今新政府以革新房地政策为首务,然而,北角村地皮和地铁大围站上盖两项大型投地建设,都反映市场对未来发展前景变化充满疑虑,这种情形,无论对物业市场发展的稳定性或优化房屋政策目标同样没有好处.
新任运输及房屋局局长在公营建屋计划、推行限尺限量等问题上,迄今并未有新思维,反而新任特首平抑楼价所提出的港人港地,却以公营房屋机构提供的房屋资助项目,去照顾不同负担能力的香港居民的置居需要作为答案,使港人港地政策,继续充满悬疑性,也为房地政策的方向变化带来种种猜想与狐疑.因此,新政府应尽快把土地房屋政策清晰化,避免施政构想与实际政府政策之间出现巨大落差.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。