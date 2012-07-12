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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:07 BJT

〔港报社评〕房地政策维新市场展露疑惑--信报7月12日

前北角村地皮招标揭盅,发展商以69.1亿港元中标,远低于市场估价下限.若联同日前大围地铁站上盖项目流标结果看,地产商在未洞悉特区新政府土地房屋政策的虚实之前,的确对后市发展态度审慎,但也可以说,个中所反映目前房地政策维新的不确定性,诱发了市场露出疑惑目光.

明显看到,新政府土地政策的虚实,目前带有相当的悬疑性.梁振英在竞选行政长官时,以厉行房屋新政为口号,强调释出足够土地供应,以平抑楼价来吸引中下阶层的支持.但大围站项目流标,就使政府对私营房屋每年20,000个单位供应的政策目标,顿成疑问.

可以说,政策的稳定性和发展路径的可预期性,是政策落实能够稳定、发挥政策作用、达致政策目标的基础条件,也是维持市场秩序和信心的关键.如今新政府以革新房地政策为首务,然而,北角村地皮和地铁大围站上盖两项大型投地建设,都反映市场对未来发展前景变化充满疑虑,这种情形,无论对物业市场发展的稳定性或优化房屋政策目标同样没有好处.

新任运输及房屋局局长在公营建屋计划、推行限尺限量等问题上,迄今并未有新思维,反而新任特首平抑楼价所提出的港人港地,却以公营房屋机构提供的房屋资助项目,去照顾不同负担能力的香港居民的置居需要作为答案,使港人港地政策,继续充满悬疑性,也为房地政策的方向变化带来种种猜想与狐疑.因此,新政府应尽快把土地房屋政策清晰化,避免施政构想与实际政府政策之间出现巨大落差.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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