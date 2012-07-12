〔港报社评〕地价不再疯狂,楼价何时趋合理--经济日报7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
北角村地王中标价逊预期,反映新政府积极加推土地外,发展商亦不再高价抢夺.惟市民更关注作土地价格回归合理后,楼价未来能否亦企合理水平;此便要港府持续提供足够与稳定的土地.发展商不愿出天价高抢,转为审慎,一方面应因环球经济前景未明,香港经济势受拖累,高楼价恐缺实体经济支持,高价抢地的风险太高.
此外,新政府已表明将一改上任政府惜售土地的作风,将不断积极加推土地,引导楼市健康发展.发展商显然已摸透新政府用意,反正投地机会愈来愈多,现时不但毋须再出高价抢地,甚至可出低价,博一旦中标可享厚利.对此,政府要做的有两方面.
其一,土地供应要持续足够稳定.只有持续稳定的向市场供应土地,市场供应充裕,发展商在竞争下自难再高价惜售,更会以合理价钱推售.故港府须再接再厉,积极找地及推地.
其二,优化处理流标地皮.政府既要尽快重推流标土地,并做两手准备,一是拆细土地,引入更多中小型发展商加入竞争;二是倘再流标,政府应考虑自行发展,确保不但土地,房屋供应亦能稳定.
政府要在与发展商的博弈中占上风,令楼市有价钱合理的面包,推出土地就不可放软手脚,在必要时更要加推土地应市,甚或引入不同的发展模式建楼,务求楼市供需能够平衡,令楼市进入货如轮转的健康发展轨道,如此才有望纾解市民蜗居之苦.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。