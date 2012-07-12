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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 09:07 BJT

〔港报社评〕地价不再疯狂,楼价何时趋合理--经济日报7月12日

北角村地王中标价逊预期,反映新政府积极加推土地外,发展商亦不再高价抢夺.惟市民更关注作土地价格回归合理后,楼价未来能否亦企合理水平;此便要港府持续提供足够与稳定的土地.发展商不愿出天价高抢,转为审慎,一方面应因环球经济前景未明,香港经济势受拖累,高楼价恐缺实体经济支持,高价抢地的风险太高.

此外,新政府已表明将一改上任政府惜售土地的作风,将不断积极加推土地,引导楼市健康发展.发展商显然已摸透新政府用意,反正投地机会愈来愈多,现时不但毋须再出高价抢地,甚至可出低价,博一旦中标可享厚利.对此,政府要做的有两方面.

其一,土地供应要持续足够稳定.只有持续稳定的向市场供应土地,市场供应充裕,发展商在竞争下自难再高价惜售,更会以合理价钱推售.故港府须再接再厉,积极找地及推地.

其二,优化处理流标地皮.政府既要尽快重推流标土地,并做两手准备,一是拆细土地,引入更多中小型发展商加入竞争;二是倘再流标,政府应考虑自行发展,确保不但土地,房屋供应亦能稳定.

政府要在与发展商的博弈中占上风,令楼市有价钱合理的面包,推出土地就不可放软手脚,在必要时更要加推土地应市,甚或引入不同的发展模式建楼,务求楼市供需能够平衡,令楼市进入货如轮转的健康发展轨道,如此才有望纾解市民蜗居之苦.(A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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