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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 09:56 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产早盘中途股份暂停买卖--联交所

路透香港7月13日电---香港联交所周五表示,主要发展商--新鸿基地产(0016.HK)股份周五早盘交易中途暂停股份买卖,目前仍未得悉停牌原因.

停牌前,新地股价微涨0.05%,报95.45港元.

因涉嫌贪污被捕的新地联席主席郭炳江、郭炳联今早已到廉政公署北角总部报到;而新地执行董事陈钜源、非执行董事郭炳湘、前政务司司长许仕仁等其余七人亦须于今天回廉署报到.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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