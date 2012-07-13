〔香港个股〕新鸿基地产早盘中途股份暂停买卖--联交所

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透香港7月13日电---香港联交所周五表示,主要发展商--新鸿基地产(0016.HK)股份周五早盘交易中途暂停股份买卖,目前仍未得悉停牌原因.
停牌前,新地股价微涨0.05%,报95.45港元.
因涉嫌贪污被捕的新地联席主席郭炳江、郭炳联今早已到廉政公署北角总部报到;而新地执行董事陈钜源、非执行董事郭炳湘、前政务司司长许仕仁等其余七人亦须于今天回廉署报到.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。