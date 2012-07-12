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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 11:01 BJT

〔香港热股〕周大福珠宝早盘跌逾7%,此前公布首季销售表现令市场失望

路透香港7月12日电---全球市值最大的珠宝零售商--香港周大福珠宝集团(1929.HK)周四早盘跌幅扩大至逾7%,因该公司刚公布的首季度的销售表现逊于市场预期.

周大福低开1.5%后股价持续走低,香港时间10:59下挫7.43%至9.59港元的盘中最低点.

该公司稍早公布,截至6月底止2012/13年度首季度的整体营业额按年增长16%,但当中港澳地区的营业额只有单位数增长,且同店销售同比下跌1%.[ID:nSH0110035]

投行花旗表示,虽然市场已预期周大福首季度的销售会偏软,但其公布的营业额和同店销售表现显着低于市场预估.

不过,周大福表示,对2012/13财年能达致业务持续增长,仍然充满信心.(完)

浏览周大福其他新闻,请点选[1929.HK-CMN]

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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