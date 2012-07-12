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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 14:11 BJT

〔香港人事〕政府宣布麦齐光辞任发展局局长

路透香港7月12日电---香港政府周四表示,麦齐光提出辞任发展局局长一职,由即时开始,发展局局长的工作将由财政司司长曾俊华处理,直至另行通告为止.

政府在声明中未有说明麦齐光辞职的原因.

特首梁振英于7月1日率领新一届政府"三司12局"领导官员宣誓就任,而麦齐光上任未足半个月即告下台,为梁班子中首名呈辞的局长.

麦齐光早前承认,他于多年前任职公务员时,与路政署助理署长曾景文互相租用对方物业,并申领政府的租金津贴.事件遭揭发后,廉政公署开始进行调查.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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