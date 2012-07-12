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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:28 BJT

〔香港新股〕日本DYNAM设定招股价区间,拟筹资高至18亿港元--销售文件

路透香港7月12日电---据路透周四获得的销售文件显示,日本第二大日式弹珠机游戏馆营运商--DYNAM JAPAN HOLDINGS设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,拟筹资高至18亿港元.

销售文件显示,DYNAM拟发售1.12亿股新股,招股价区间为每股14-16港元,集资15.7-17.9亿港元.

日式弹珠机是日本最流行的娱乐方式之一,产业额达19.4兆日圆(约1.8兆港元),占2010年日本娱乐市场约28.6%.

DYNAM在联交所上载的初步招股资料显示,该公司为日本第二大日式弹珠机游戏馆营运商,拥有45年行业经验.截至今年3月底止年度,该公司于46个都道府县营运共355间游戏馆;收益155.15亿港元,净利14.97亿港元.

销售文件显示,以招股价区间计,DYNAM是次上市市盈率为6.29-7.19倍;其新股编号为"6889.HK".

据此前香港媒体报导指,DYNAM拟于8月初在联交所挂牌上市.

申银万国、派杰亚洲及中信证券(6030.HK)(600030.SS)负责是次IPO安排.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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