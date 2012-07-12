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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:10 BJT

〔香港人事〕政府宣布麦齐光辞任发展局局长,廉署证实拘捕相关人士(更新版)

(新增廉政公署声明)

* 廉署证实拘捕一名政府决策局局长

* 麦齐光辞去发展局局长职务

* 事件涉及欺骗政府房屋津贴

路透香港7月12日电---香港廉政公署周四证实,拘捕了一名政府决策局局长、一名政府部门助理署长及另外两名人士,怀疑他们涉嫌违反《防止贿赂条例》.而政府稍早表示,麦齐光已提出辞任发展局局长一职.

政府在声明中表示,由即时开始,发展局局长的工作将由财政司司长曾俊华处理,直至另行通告为止,但声明未有说明麦齐光辞职的原因

廉署其后发出新闻稿称,证实拘捕了一名局长和一名政府部门助理署长及另外两名人士,怀疑他们在申领政府房屋津贴时嫌违反《防止贿赂条例》.廉署称,由于调查仍在进行中,现阶段不会作进一步评论.

麦齐光早前承认,他于多年前任职公务员时,与路政署助理署长曾景文互相租用对方物业,并申领政府的租金津贴,他当时并称自己并无违法.

特首梁振英于7月1日率领新一届政府"三司12局"领导官员宣誓就任,但在正式上任前,梁振英被传媒揭发他于山顶贝璐道的大宅有多项僭建物,由于他在竞选特首时曾攻击当时同样被传媒揭发大宅僭建的唐英年,指对方公开撒谎,因而梁振英被指其个人诚信受到质疑,更有立法会议员要求梁振英在上任后尽快辞职.

而麦齐光上任未足半个月即告下台,为梁班子中首名呈辞的局长.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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