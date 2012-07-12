〔香港人事〕政府宣布麦齐光辞任发展局局长,廉署证实拘捕相关人士(更新版)

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(新增廉政公署声明)
* 廉署证实拘捕一名政府决策局局长
* 麦齐光辞去发展局局长职务
* 事件涉及欺骗政府房屋津贴
路透香港7月12日电---香港廉政公署周四证实,拘捕了一名政府决策局局长、一名政府部门助理署长及另外两名人士,怀疑他们涉嫌违反《防止贿赂条例》.而政府稍早表示,麦齐光已提出辞任发展局局长一职.
政府在声明中表示,由即时开始,发展局局长的工作将由财政司司长曾俊华处理,直至另行通告为止,但声明未有说明麦齐光辞职的原因
廉署其后发出新闻稿称,证实拘捕了一名局长和一名政府部门助理署长及另外两名人士,怀疑他们在申领政府房屋津贴时嫌违反《防止贿赂条例》.廉署称,由于调查仍在进行中,现阶段不会作进一步评论.
麦齐光早前承认,他于多年前任职公务员时,与路政署助理署长曾景文互相租用对方物业,并申领政府的租金津贴,他当时并称自己并无违法.
特首梁振英于7月1日率领新一届政府"三司12局"领导官员宣誓就任,但在正式上任前,梁振英被传媒揭发他于山顶贝璐道的大宅有多项僭建物,由于他在竞选特首时曾攻击当时同样被传媒揭发大宅僭建的唐英年,指对方公开撒谎,因而梁振英被指其个人诚信受到质疑,更有立法会议员要求梁振英在上任后尽快辞职.
而麦齐光上任未足半个月即告下台,为梁班子中首名呈辞的局长.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。