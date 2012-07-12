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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:21 BJT

〔香港股市〕恒指收跌2%,受累于中资银行股和消费类股表现低迷

路透香港7月12日电---香港股市周四录得一个月来最大单日跌幅,受累于中资银行股和消费类股的大幅跌势.周五将公布的中国第二季国内生产总值(GDP)数据,料显示经济增速创下至少三年来最慢.

恒生指数.HSI收盘跌2%至19,025.1点.恒生国企指数.HSCE跌2.2%至9,166.7点.

内地股市,沪深300指数.CSI300上涨1%,沪综指.SSEC则攀升0.5%,成交量创下6月4日以来最高.

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