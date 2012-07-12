版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:32 BJT

〔香港个股〕汇丰控股称霍嘉治将于7月底退任非执行董事等职务

路透香港7月12日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周四称,霍嘉治将于7月底退任汇控非执行董事、英国汇丰银行有限公司主席等职务.

现年60岁的霍嘉治在汇丰工作超过37年.汇控的公告称,霍嘉治已于今年4月由汇控执行董事转任非执行董事,并仍然兼任英国汇丰银行主席及中东汇丰银行董事等职务.

汇控周四收跌1.47%,报67.1港元.(完)

浏览汇丰控股其他新闻,请点选[0005.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐