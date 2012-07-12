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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 16:57 BJT

〔离岸人民币〕6月全国跨境贸易人民币结算量2,593亿元,环比增两成-央行

路透香港7月12日电---中国央行周四公布,今年上半年跨境贸易人民币结算业务发生额为12,519亿元,直接投资人民币结算量为1,105亿元.

据路透计算,6月当月全国跨境贸易人民币结算量为2,593亿元,环比增长20%;其中以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1,689亿元和904亿元.

此外,6月对外直接投资(ODI)和外商直接投资(FDI)的人民币发生额分别为35亿元和164亿元.

以下为中国央行公布的今年各月跨境人民币业务明细(单位:亿元)

6月 5月 4月 3月 2月 1月

跨境贸易人民币结算 2,593 2,160 1,962 2,613 1,907 1,284

货物贸易 1,689 1,476 1,355 1,879 1,336 951

服务贸易及其他 904 684 607 734 571 333

对外直接投资 35 30 93 8 4 17

外商直接投资 164 160 124 219 116 135 (完)

浏览细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn/)

--记者 陈敏; 审校 黄凯

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