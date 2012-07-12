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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 18:44 BJT

〔中港个股〕华能国际称上半年境内发电量同比减少1.46%,多个地区出现下滑

路透香港7月12日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周四称,今年上半年境内电厂总发电量同比减少1.46%,因多个地区出现下滑.

华能的公告称,今年上半年境内电厂总发电量为1,501.73亿千瓦时;累计完成售电量亦按年减少1.45%,至1,416.37亿千瓦时.

该公司表示,发电量减少的主要原因是电厂所在区域的发电量多为负增长或增幅较低,同时部分省份水电大发,当地火电机组发电量空间大幅减少.

"公司上半年的装机容量增长率低于全国平均水平."公告并称.

中国国家电力监管委员会此前发布年度报告称,预计2012年夏季高峰期间全国供需电量平衡,部分地区、部分时段电力平衡偏紧,而全年全社会用电量5.1-5.15万亿千瓦时,较去年增长8.5-9.5%.[ID:nSB1637618]

而能源局此前公布的数据显示,中国1-5月累计全社会用电量19,618亿千瓦时,同比仅增长了5.8%,其中占比最大的第二产业共用电14,426亿千瓦时,同比仅增长3.8%.[ID:nSB1609054]

华能此前给出目标,2012年发电量按年增长8%至3,400亿千瓦时,与全国社会用电量增幅一致.[ID:nSH0110592]

华能国际H股周四收跌0.54%,报5.55港元;其A股亦跌1.03%,报6.75元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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