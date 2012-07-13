〔香港数据〕截至6月底止外汇基金境外资产为22,332亿港元--金管局

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透香港7月13日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至今年6月底止外汇基金境外资产为22,332亿港元,较上月底减少21亿港元.
外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。