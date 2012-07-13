《香港报摘》--信报7月13日

* 要闻版头条:

--发展局局长麦齐光因租楼事件涉嫌违反《防止贿赂条例》被廉政公署拘捕,即日宣布辞职,成为本港有史以来在任时间最短的主要官员.政界评估,政府新班子上台不久即有成员因刑事案件下台,势将严重打击政府管治威信.

* 其他:

--周大福(1929.HK)上市仅约7个月业绩便"走样",首季同店销售增长只有4%.公司管理层昨天收市后召开投资者会议,强调未来三年营业额"翻一番"的目标不变,并相信今年毛利率能维持28-29%.

--雷士照明(2222.HK)股东争拗及辞任风波升级,昨天公司在重庆召开闭门会议,部分员工及经销商向新主席阎焱提出,包括让吴长江回归公司等要求,否则将无限期罢工.阎焱答应将于8月1日前回覆诉求,而吴长江亦于昨天赶回重庆.

--正通汽车(1728.HK)证实首席运营官莫国材,以个人及家庭理由辞任,并已敲定接替人选.分析认为,短时间高层两度换人,集团整体管理能力将受明显挑战.

--新地(0016.HK)郭氏三兄弟及前政务司司长许仕仁涉嫌贪污案,由今年3月开始曝光,至今天或有突破性发展.据消息指出,廉署已完成大部分调查工作,最快将于今天决定是否落案检控、检控对象及检控罪名等细节.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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