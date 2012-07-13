《香港报摘》--其他报纸重要消息7月13日

* 明报:

--联想集团(0992.HK)有望挑战惠普(HPQ.N)成为全球个人电脑市场"一哥".Gartner最新第二季度PC市场报告显示,联想出货量按年大升15%,市场份额达14.7%,与首位厂商的差距仅0.2%.分析估计,联想可以完成全年销售目标.

--濒临破产边缘的泰山石化(1192.HK)昨日表示,一名独立第三者发出提价建议,愿意以2.6亿美元换取旗下仓储公司51%权益,并入股泰山石化.集团同时证实与华平投资展开诉讼,并就与大新华物流的案件作出强烈抗辩.

* 星岛日报:

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁李慧敏表示,虽然港股近日走势反覆,成交减少,但港汇表现强劲,并无大规模资金流香港.

* 苹果日报:

--市场消息指,恒隆地产(0101.HK)旗下长沙湾百佳商业中心全幢商厦,刚以约6亿港元易手.以成交价计,每方尺相当于4,127港元.

--消息透露,深圳市前海深港现代服务业合作区管理局,下周一将来港举行政策宣讲兼招商推介,届时会与本港银行及企业签署投资谅解备忘录(MOU).汇丰银行、恒生银行(0011.HK)、东亚银行(0023.HK)及大新金融(0440.HK)等高层代表将出席仪式.

* 东方日报:

--德银发表报告,基于零售市况放缓,将利福国际(1212.HK)销售增长由16%下调至10%,并将目标价由26.4港元下调14%至22.7港元.

--国航(0753.HK)(601111.SS)公布,6月总体客运运力投入同比上升4.1%,旅客周转量同比上升2.4%.而货运方面,6月运力投入同比上升7.1%.

* 文汇报:

--立法会昨日三读通过《公司条例草案》,草案建议引入"百分之十反对规则",以取代人数验证,换言之,上市公司日后以"数人头"(即点算出席人数)方式来表决议案将成为历史.

* 大公报:

--中国海外宏洋(0081.HK)发盈喜,料截至6月底止上半年综合溢利按年大幅增长,主要因营业额和毛利均大幅上升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]