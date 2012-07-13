《香港报摘》--其他报纸重要消息7月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 明报:
--联想集团(0992.HK)有望挑战惠普(HPQ.N)成为全球个人电脑市场"一哥".Gartner最新第二季度PC市场报告显示,联想出货量按年大升15%,市场份额达14.7%,与首位厂商的差距仅0.2%.分析估计,联想可以完成全年销售目标.
--濒临破产边缘的泰山石化(1192.HK)昨日表示,一名独立第三者发出提价建议,愿意以2.6亿美元换取旗下仓储公司51%权益,并入股泰山石化.集团同时证实与华平投资展开诉讼,并就与大新华物流的案件作出强烈抗辩.
* 星岛日报:
--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁李慧敏表示,虽然港股近日走势反覆,成交减少,但港汇表现强劲,并无大规模资金流香港.
* 苹果日报:
--市场消息指,恒隆地产(0101.HK)旗下长沙湾百佳商业中心全幢商厦,刚以约6亿港元易手.以成交价计,每方尺相当于4,127港元.
--消息透露,深圳市前海深港现代服务业合作区管理局,下周一将来港举行政策宣讲兼招商推介,届时会与本港银行及企业签署投资谅解备忘录(MOU).汇丰银行、恒生银行(0011.HK)、东亚银行(0023.HK)及大新金融(0440.HK)等高层代表将出席仪式.
* 东方日报:
--德银发表报告,基于零售市况放缓,将利福国际(1212.HK)销售增长由16%下调至10%,并将目标价由26.4港元下调14%至22.7港元.
--国航(0753.HK)(601111.SS)公布,6月总体客运运力投入同比上升4.1%,旅客周转量同比上升2.4%.而货运方面,6月运力投入同比上升7.1%.
* 文汇报:
--立法会昨日三读通过《公司条例草案》,草案建议引入"百分之十反对规则",以取代人数验证,换言之,上市公司日后以"数人头"(即点算出席人数)方式来表决议案将成为历史.
* 大公报:
--中国海外宏洋(0081.HK)发盈喜,料截至6月底止上半年综合溢利按年大幅增长,主要因营业额和毛利均大幅上升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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