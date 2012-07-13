《香港重要政经日程》--7月13日-7月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月13日(周五)
-- 公布6月份外汇基金境外资产.
-- 航标控股(1190.HK)首日挂牌.
-- 顺泰控股(1335.HK)首日挂牌.
-- 伊泰煤炭H股(3948.HK)首日挂牌.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--10:00 天津创业环保(1065.HK)股东特别大会.
--10:00 中国生物制药(1177.HK)股东特别大会.
--15:00 合生创展(0754.HK)股东特别大会.
--15:30 伟易达(0303.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月16日(周一)
--10:30 利信达(0738.HK)股东周年大会.
--11:30 中国星(0326.HK)股东特别大会.
--14:30 特首梁振英出席立法会答问大会.
--15:00 摩根资产管理公布投资信心指数记者会.
7月17日(周二)
-- 大众金融控股(0626.HK)公布上半年业绩.
--10:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
--15:00 罗兵咸永道发表中国外资银行报告记者会.
7月18日(周三)
--10:00 亚洲卫星(1135.HK)股东特别大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)股东特别大会.
--15:00 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.
7月19日(周四)
-- 公布4-6月份失业率.
-- 长江基建(1038.HK)公布中期业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布中期业绩.
-- 电能实业(0006.HK)公布中期业绩.
--14:00 敏华控股(1999.HK)股东周年大会.
*7月20日(周五)
-- 置业产业信托(0778.HK)公布中期业绩.
-- 汇贤房托(87001.HK)公布中期业绩.
--10:00 先施(0244.HK)股东周年大会.
--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.
--11:00 达进东方照明(0515.HK)股东特别大会.
--11:00 远东发展(0035.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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