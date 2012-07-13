〔港报财经评论〕内银之苦有水不敢放--信报7月13日

内银之苦有水不敢放/ 习广思

全球央行步入新一轮减息潮,"金砖四国"由巴西带头率先减息,巴西央行前晚再减半厘,利率回落至8%,已是连续第8次减息;南韩央行突如其来减息25点子,是2009年2月以来第一次,央行官员表明是因为经济下跌风险增加.减息属利淡消息,南韩股汇皆跌;而且,看在投资者眼中,亚洲区向来有peer effect,周边国家在货币、利率决策上会以中国为首,南韩央行的决定,某程度意味着中国减息的影响,正在向区内其他经济体扩散.

Burberry本财年首季销售增长放缓至11%,前两季增长分别是15%及21%,增长放缓已经成为趋势,市场对奢侈品牌继续推销中国消费故事,已经失去信心. Prada打算今明两年在内地增加12-15间分店,把店舖数目增至逾50家;但物极终必反,中国消费故事、奢侈品投资主题开到荼,尤其是当其他股票一直下跌,估值愈跌愈便宜时,这类消费股更加贵得没道理.民企爆煲内银恶梦其一,中江爆煲事件其实是许多民企的缩影,民企老板除在从事本业后,过去几年"百足咁多爪"涉猎房地产、煤炭、旅游等项目,美其名多元化业务投资,实际是投机无度.但是,民企老板拿这些项目,尤其是房地产作抵押,当市况一旦逆转,没法还款或加押时,五个盖盖不了十个煲时,这些贷款违约风险即时急升.

其二,这些热门投机项目已经到达"爆煲点",内房虽然回暖,但弱势发展商没有银行借贷、信托集资,还款死线逼在眉睫;煤老板更加头痛,莫说煤矿变卖不成,煤价持续下跌及供过于求,想卖煤把资金回笼也有困难.面对这类矿产资产项目,内银岂会放心?其三,抵押品及项目无一样可信,LEX在上周五"中国数据错乱之迷"一文中指出,中国许多进口钢材,近60%在国内用作金融套戥活动;机械设备不是用作生产,客户买机械设备只为向银行抵押借钱.故此,许多分析员认为,再降存款准备金(RRR),甚至现时两度减息,对内银放水实际作用不大,因为银行并非真正缺水,而是犹豫不定、进退失据,资金流不到缺水企业手中,也解释了还有很多企业到处求助民间贷款.(B04)

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就业数据弱澳元续寻底/ 苏子

昨天亚洲市澳洲公布6月份全职就业人数意外地减少33,500人,再加上韩国突然宣布减息四分之一厘,结果令市场的避险情绪再度上升,高风险资产价格明显受压,而首当其冲的自然是澳元汇价了.澳元兑美元自上月1日触及0.9589低位后,便成功扭转今年2月29日自1.0856高位开始的单边下跌浪;而澳元兑美元自上述低位的回升曾于本月5日一度高见1.0328水平,而此高位已升破汇价由1.0856高位跌至0.9589低位的50%反弹目标,即1.0223关键阻力.

可惜破位后却未能顺势继续挑战上述跌幅的61.8%反弹目标,即1.0372关键阻力,便在昨天借澳洲公布差劲的就业数据而返回50%反弹目标以下波动了,使本来利好后市的技术走势出现十分明显的逆转讯号.如无意外,昨晚澳元兑美元应极难收复昨天亚洲市的失地,反而明显在20天SMA支持以下收市的可能性却不容抹煞.

如昨晚澳元兑美元能以大阴烛的恶劣形态跌破20天SMA支持收市,料汇价的短期走势将会全面转弱,相信20天保历加通道的0.9985底部支持,以及"一算"心理关口将会面临严峻的考验,而倾向相信届时汇价进一步失守上述的关键支持位,并继续往下寻底的可能性甚高.目前澳元兑美元下方较为重要的支持位为日线一目均衡图云雾区的0.9865底部支持,此支持可说是不容有失,倘若稍后汇价失守此支持收市,则澳元兑美元的走势可说是大势已去,相信届时汇价甚有可能进一步下破上月1日所造的0.9589低位,随后将朝着去年10月的0.9386低位、前年9月的0.9090低位,以及0.90心理关口迈进.另外,留意澳元兑美元自前年9月中旬升破2009年9月的0.9404高位阻力后,汇价便在此阻力位之上已运行了接近3年时间了,并且在周线图上呈现一个见顶形态.

如稍后澳元兑美元成功跌破去年10月的0.9386低位收市,由于届时已回落至2009年9月的0.9404高位以下,故意味着澳元兑美元近三年来所呈现的见顶形态将有机会获得确认,且对澳元兑美元的大方向绝对是一个极为利淡的警号,担心前年9月的0.9090低位及0.90心理关口在汇价成功跌破去年的0.9386低位收市后,未必能发挥太大的支持力,而破大位后的澳元兑美元或最终会下试至前年5月的0.8065低位附近才能再次重拾上升浪.(B09)