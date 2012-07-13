〔港报财经评论〕国指势弱,下试8,000点--经济日报7月13日

国指势弱,下试8,000/ 余少文

减息效应需时3-6个月.当然,中央两度减息,大市继续下挫,加上去年底开始下调存款准备金率周期,同样未能为大市带来刺激,自然令人相信中国经济放缓趋势难改.但过去经验所见,加息周期开始时,大市反应多是向下,因为市场担心银行净息差收窄、经济不景等因素,实际上减息以及降准的效应往往要3-6个月才反映出来,只要中央继续减息,相信大市离底不远.至于中国过去呈负利率,但6月通胀回落至2.2%,相反1年期定存利率仍有3厘,如再计入存款利率浮动区间上限1.1倍,利率更可高达3.3厘,远高于目前通胀至少0.8厘,自然吸引市民将资金存入银行造定期,也是股市偏软原因之一.故央行应该会继续减息,将存款挤压出去,迫使资金投入股市或其他投资渠道,所以要继续等央行减息.

中国信贷需求回升成疑.其实,人民银行昨日公布的6月数据,货币供应的M2和M1增长13.6%和4.7%,是今年最高增长幅度,显示中央在放松银根.而6月新增贷款达9,198亿元人民币,略高于市场预期不超过9,000亿元人民币,同期存款亦急增2.86万亿元人民币,尽管每逢季末都会出现贷款和存款急增现象,以便达到中央预设目标,令人觉得有"水份",仍未能实际反映出内地信贷需求有没有回升.数据亦透露,6月外汇占款只增加491亿元人民币,是第二季最多的一个月,颇出乎笔者预料,但仍要睇未公布的人民银行的外汇数字,才能确认资金会否从其他途径流出内地.惟见到内地连续三周进行逆回购操作,或央行如笔者过去所指,维持两个半月至三个月降准一次的规律,故央行有机会在7月底至8月初降准.

即使央行再降准,短期也未必可以即时刺激大市反弹,因为上半年业绩将在8月陆续公布,市场已预期差劲,不排除会成为大市继续调整的藉口.但如上文以及近期所讲,减息效应仍要一段时间才浮现出来,加上全球资金充沛、商品价格下挫、国指以及A股都处于低档区域等因素下,大市目前或是黎明前的黑暗,只是这个黑暗较为漫长而已.(010)

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市场陷于度矛盾/ 林瑞芬

美国公布的首次申领失业救济金人数为35万人,低于市场预期,经济前景未算太差.惟因欧债不明朗累街坊,全球经济疲弱前景仍浓烈,继中国上周意外减息后,韩国昨亦意外减息.巴西减息则为预期内,日本维持利率不变,但微调资产购买和借贷计划.赶资金离央行初奏效.全球央行争相减息,目的只有一个,是希望赶资金出银行体系,望市场好好利用廉宜资金去投资或消费,解经济困顿.欧洲央行最近一次减息后,据其管理委员会委员指隔夜存款规模确急降六成,望为银行积极放贷之兆.欧债走到这一步,西班牙折腰了,只是造淡者不会放过意大利及欧元,欧元昨低挫,意大利债息成后市探恐慌升温计,如抽升近7厘就麻烦.

减息刺激效应滞后.中国今日公布二季GDP,彭博及路透综合预测平均值分别按年增长7.7%及7.6%,经济是否触底,还要看今季内中央刺激力度.依央行昨公布资料显示,4、5、6月份新增人民币贷款额虽有所回升,但具实质支持实体经济的中长期贷款额指标,6月份较5月份则未有爆发性增加,分类比,非金融企业及其他部门贷款增加中,6月份为增1,586亿元人民币,但5月份增1,698亿元人民币.住户贷款增加中,6月份增1,197亿元,反映楼市应有所回暖,视为利好消息.投资者还需要等候中国更多的下调存款准备金率及息率,才能稍降对经济的忧虑.

屠完牛证港股纾压.总括而言,股市趋向建基于经济、企业盈利、资金及心理预期.目前只有资金面松动不足支持,耐心等候各方救市,难免被淡友上下其手.港股昨日跌幅于在亚太区仅次于首尔,相信又是衍生工具作怪,临近尾巿,恒指一度失守19,000,结果杀了一批19,000点(32只被收回)的牛证,最终恒指收报19025,全日跌394点.国指RSI营造底背驰.最为散户所关注的,可能是成手蟹货的国企股,在内银股弱不禁风下无疑拖累国指,率先破6月底近9300,后市进一步下试9,000甚至乎去年10月低位近8,000也不为奇,但要留意技术指标MACD及RSI营造”底背驰”.而途中政策若加速出台,有机会构成超卖的急促反弹,不宜太过悲观的.(003)