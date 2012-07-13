〔港报社评〕失大将士气差,急谋善策挽军心--星岛日报7月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
就任发展局局长只有12天的麦齐光,因为租屋津贴案被廉政公署拘捕请辞.本来已就不完整的治港新班子,未站稳就再缺一脚.新任行政长官梁振英,要确保关系到楼价的土地政策推行,不会受到发展局局长空缺影响.
梁振英构思中的司局长分工架构重组,不获立法会通过,未能完整登场,现在又再缺一将,未有副局长能够署理其职.梁振英找来财政司司长曾俊华兼任职务,发挥权宜的压阵作用,要是部门属下公务员系统继续做到"铁打的衙门、流水的官",有助避免政策出现真空乱套.
本届治港新班子上场,不单止没有蜜月期,而且一下子进入类似一般政府管治后期的弱势环境.面对逆境,新政府必须善用手头两大本钱,一是今天经济相当蓬勃,接近全民就业,库房丰厚,特首仍然能够利用惠民政策,纾缓公众疑虑;二是梁班子出现的乱局,大部分涉及个人因素,也有涉及经验不足行事荒腔走板,严格来说,这些问题与新风新政无关,梁振英制订政策的水平,公众未有机会评价,他短期内能否有一、两条叫好政策出台,成为管治前景的关键.
从乐观处去看,以现时的民望低企,日后易升难跌.当然,在现时的劣势之下,要巩固及提升民望,势要花上九牛二虎之力,举步维艰.下星期一的立法会特首答问大会,为梁振英提供了平台,到时就要看他会用甚么方法力挽狂澜.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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