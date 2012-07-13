〔港报社评〕麦齐光辞职只是个别事件--文汇报7月13日

发展局局长麦齐光涉嫌在申领政府房津时违反"防止贿赂条例",被廉署拘捕.政府亦宣布麦齐光提出辞职.必须强调的是,麦齐光涉嫌触犯"防止贿赂条例"发生在20多年前港英政府管治时期,只是涉及官员以往的个人行为,属于个别事件,与现政府施政无直接关系.

新班子上任不足两个星期就有官员辞任,难免给政府带来负面影响.梁特首既要稳定问责团队,临危不乱,更要关注发展经济改善民生,以有效施政重拾威信.同时,当局需吸取教训,在物色官员人选时有更加规范严格的品格审查.有志进入管治团队服务公众的人士,亦不能因最近事件而裹足不前.

不少社会人士及立法会议员都认为,麦齐光是一个好人,是负责任的好官员,更是资深公务员,拥有非常丰富的政府经验.由于过去制度存在漏洞,也会使好人跌入陷阱.麦齐光30年前已进入公务员队伍,后升至常任秘书长和问责局长,现在才发现有涉嫌违法行为,反映现行的品格审查机制有检讨的空间.

麦齐光辞职影响政府新班子的运作,特别涉及土地规划、房屋供应等重要政策范畴,梁振英有需要尽快任命新的发展局局长,确保有效落实政策目标.虽然新政府开局路途坎坷,但应沉住气,排除干扰,加强团结,更加关注发展经济改善民生,尽量在施政报告推出前,推出老人特惠生果金、15年免费教育等清晰的具体民生政策,展现政府兑现民生承诺的能力,以重拾新政府的威信.(A02)