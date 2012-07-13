〔港报社评〕麦齐光涉贪品格审查马虎副司副局政助勿蹈覆辙--明报7月13日

麦齐光涉嫌违反"防止贿赂条例",被廉署拘捕,他随即辞去发展局长之职,此事重创梁班子,给特首梁振英和政府带来尴尬,损害了管治威信,使得开局已经步履维艰的新政府,前景更不明朗.麦齐光事件或许使不少人心情沉重,不过,此事暴露对官员所作品格审查之马虎不认真,值得政府汲取教训;另外,此事也说明香港公民社会成熟,在政府机制失效情况下,发挥有效监督,匡正流弊,还有是廉政公署的独立办案职能充分显现出来,值得欣慰.

麦齐光事件说明,无论是公务员或社会人士,若想加入政府服务社会,即使理想崇高,都先要问问自己,于品德、人格与过去种种行谊,能否经得起最严格检验.以现在公共资料的开放程度,加上传媒锲而不舍追查,除非有意执掌公权力的人士身家清白,否则难以逃过检验.因此,强化内部品格审查固然是政府的责任.

梁振英率同问责团队宣誓就任12日以来,除了他的僭建诚信疑团待解,政府架构改组因为有立法会议员拉布,落实无期,已上任局长也有人卷入丑闻,麦齐光今次被捕,对梁振英和政府更是沉重打击.梁振英现在应该设法为丑闻止血,对于即将任命的副局长和政治助理,若再迭爆丑闻,情况将更为恶劣,特别是未能到任的副司长和局长热门人选,个别风评甚差,根本无资格当大任,若梁振英一意孤行,不肯改动人选,则正式公布之日,又会是另一炮火连天之时.梁振英政府还可以经受多少摧折,梁振英和中央一定要想清楚,切勿犯主观错误.(A06)