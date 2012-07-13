〔港报社评〕组阁先天不足施政能力成疑--信报7月13日

以梁振英为首的特区政府上台不及两个星期,发展局局长麦齐光便因涉及诈骗房津丑闻请辞,成为新班子率先下台的问责官员.事件严重打击特区政府的管治威信,不管人们是否赞同梁振英的治港政纲,他及其管治班子的施政能力已经成为疑问,令人担忧.

梁振英甫上台即陷入窘境,开局不济,未能施展政治抱负,让他的支持者和对他抱有期望的普罗市民看到新政府的施政实效,关键的原因是梁振英没有权力和能力组成自己属意的管治团队.无论问责官员抑或行政会议成员的组成,都予人拉杂成军的感觉.单是处理错综复杂的内部矛盾和摆平各个组合的纷争,梁振英已见左支右绌、力不从心,看不到市民期望的强势领导的风范.何况梁振英自己亦因僭建问题陷入政治诚信危机,至今仍未彻底解决,无法释除公众疑虑.最令人惊讶的是,部分行会成员竟然与梁振英并不熟悉,他的挑选准则为何,更添公众疑窦.

梁振英政权的不济,最令人担心的并非他个人的去留问题,而是在一国两制下,港人治港的实践已经敲响警号,令人质疑现实上的可行性,更为中国的保守政治势力增添藉口,加快在香港成立"第二支管治队伍"的步伐.15年来,由商人治港、公务员治港到现时被视为干部治港的中央钦点模式,已被实践证明不行,无法有效管治香港,解决社会深层次矛盾.余下对策,似乎别无选择,惟有尽快落实双普选一途,由全体市民选出自己的政府和代议士,集合全港的优秀力量,实现真正的港人治港,为建设更美好的香港和国家共谋大业.(A02)